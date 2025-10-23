La firma de hipotecas se dispara en agosto un 41,8 % en Baleares

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares inscritas en los registros de la propiedad se elevó en agosto a 971, un 41,8 % más que en el mismo mes de 2024, con un importe global de 241 millones de euros, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país se contabilizaron 33.271, un 7,5 % más que en el mismo mes de 2024, con lo que suma ya 14 meses al alza.

El importe medio de estas operaciones fue de 169.650 euros, lo que representa un incremento del 15,5 % en tasa interanual; y el capital prestado ascendió a 5.644 millones de euros, un 24,1 % más que un año antes.

En cuanto al importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, en agosto subió un 14 %.

Por lo que respecta a los tipos de interés, para las hipotecas constituidas sobre viviendas el tipo de interés medio fue del 2,89 %, el más bajo desde febrero de 2023, y el plazo medio de 25 años.

Un 40,6 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y un 59,4 % a tipo fijo, el porcentaje más bajo desde julio de 2024.

Al inicio, el tipo de interés medio fue del 2,95 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,85 % para las de tipo fijo.

El INE refleja el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad, que en agosto se redujo un 27,3 % en tasa anual.

Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) disminuyeron un 38,0 % y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 49,8 %; por el contrario, las subrogaciones al deudor (cambia el titular) aumentaron un 62,7 %.

Asimismo, el INE destaca que el 73,8 % de las 8.070 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en agosto fueron Cantabria (63,8 %), Baleares (41,8 %) y Aragón (39,8 %).

Las que presentaron los mayores descensos en sus tasas anuales fueron el Principado de Asturias, (15,6 %), Extremadura (12,5 %) y la Comunidad de Madrid (8,6 %).