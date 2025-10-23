La excesiva dependencia de Mallorca de los mercados alemán y británico, un lastre frente a sus competidores mediterráneos

Dos de cada tres turistas que vienen a Mallorca proceden de Alemania o el Reino Unido. Esa dependencia de la isla de sus dos principales países emisores es un lastre frente a sus competidores mediterráneos, que disfrutan de una mayor diversidad de mercados. Esta circunstancia sumada a la estacionalidad del destino son los dos principales retos a superar en la isla. Además, explorar el crecimiento en otros mercados emisores alternativos es clave también para superar la concentración de llegadas en pleno verano al acoger a visitantes con pautas diferentes.

Así lo han expuesto este jueves expertos durante la jornada Hacia dónde se dirige la industria turística competitiva que aporta valor, organizada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), durante la que se ha presentado un informe sobre la isla frente a sus principales competidores, con los que comparte que los viajeros buscan sol y playa en estancias de seis a nueve días de media, si bien en la isla es mayor su gasto.

Mallorca depende de dos mercados emisores en un 60,3 % (Alemania y Reino Unido), porcentaje mucho más alto que sus destinos competidores, como Antalya y Bodrum (Turquía), 42,7 %, por ejemplo, han explicado Víctor Manuel Simón, de Madison Experience Marketing, y Yolanda Perdomo, experta en turismo.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha dado la bienvenida a los participantes en el evento celebrado en el Hipotels Convention Center. En declaraciones a los medios, Aguiló ha lamentado que la programación de asientos de las aerolíneas para esta temporada baja haya descendido; en Son Sant Joan las compañías han previsto 7,5 millones de asientos un 1,4 % menos, según la Asociación de Líneas Aeréas (ALA). "No es una buena noticia", dice la directiva de la patronal hotelera, quien, por otro lado, considera que la apertura de nuevas rutas aéreas a Montreal o Abu Dabi no es "una contradicción" frente al discurso actual de contener la saturación. En el caso del vuelo Palma-Nueva York también se ha favorecido a la población residente, dice Aguiló, y las nuevas rutas sirven para compensar las bajadas de otros mercados.

Otro reto que enfrenta Mallorca es la caída de la conectividad en temporada baja por ese alta estacionalidad, con una capacidad de asientos 5,5 veces mayor en verano que en invierno, cuando sin ir más lejos en Málaga solo es 1,6 veces mayor, explicaba Jared Harckham, vicepresidente de la consultora Aviación ICF International, con sede en Nueva York.

La isla es el destino con mayor caída de los asientos en temporada baja en comparación con diversidad de destinos con temperaturas invernales similares, como Faro (Portugal, 2,8 veces mayor en verano), Amalfi (Nápoles, 2 veces), Nizá (Francia, 2 veces), Túnez (1,7 veces), Malta (1,4 veces), Egipto (1,1 veces), Marruecos (0.9 veces) o Lanzarote (0,9 veces).