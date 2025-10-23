Denuncian una situación «límite» en las residencias de Oms y Sant Miquel
Palma
UGT Servicios Públicos Illes Balears denunció ayer ante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) la situación crítica de desorganización, falta de personal y sobrecarga laboral que se vive en las residencias de Oms y Sant Miquel, en Palma, y que está afectando directamente a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. El sindicato advirtió que los centros funcionan con ratios de personal por debajo de los mínimos exigidos, que no se cubren adecuadamente las ausencias ni las vacaciones, y que la planificación de los turnos se realiza con desajustes continuos, provocando que los equipos trabajen bajo una presión constante.
