El colegio de Establiments se pone la gorra para reclamar sombras en el patio: "Hace mucho que esperamos soluciones"

Alumnos y familias del colegio de Establiments han acudido hoy con gorras y sombreros al centro para reivindicar una vez más la necesidad de tener sombras en el patio, un espacio asfaltado, con pocos árboles ni soportes físicos que sirvan para escapar un poco del sol. Aunque Educación ha asegurado que el tema está encauzado y que este primer trimestre llegará el dinero para instalar toldos, su intención es seguir adelante con protestas de este tipo ya que, tras muchos años de espera y compromisos incumplidos, los padres se muestran escépticos ante los anuncios de Conselleria.

Así se ha expresado Magdalena Tomàs Pons, miembro de la asociación de padres y madres de hoy, después del posado con sombrillas y gorras que han hecho hoy en el patio y que quieren seguir haciendo cada jueves de este primer trimestre. Hasta que la situación esté solucionada, ha explicado Tomàs, seguirán organizando actividades reivindicativas para visibilizar su situación.

Desde la APIMA recuerdan que el tema es ya por una cuestión de salud, ya que el sol afecta a la piel y las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, golpes de calor, irritabilidad, cansancio y malestar general. Las previsiones de los expertos sobre el cambio climático apuntan a que la situación irá a peor, indican desde la asociación, recordando que en los últmos cuatro años la temperatura media ha subido 0,3 grados de media mientras que para los próximos años se prevé un incremento de entre 2 y 5 grados y "el asfalto y la falta de sombras encima aumentan las temperaturas", recuerdan.

“Es un patio completamente asfaltado, con muy pocos árboles, y los pocos que quedan ya casi no hacen sombra. Tenemos a los niños aquí desde septiembre hasta junio, y durante muchos meses pasan las horas del recreo o del comedor a pleno sol, sin ningún refugio”, explica Magdalena Tomàs,: “Hay días que no pueden salir porque el calor es insoportable. En la hora del comedor, por ejemplo, se amontonan todos bajo un porche, porque no hay otro lugar donde resguardarse”.

“Vivimos en Mallorca, sabemos que hace muchísimo calor, y además el asfalto incrementa todavía más la temperatura. Por eso pedimos algo tan básico como sombra”, resume. Además del proyecto de los toldos (que no celebrarán hasta que se materialice) la asociación de familias quieren naturalizar el espacio: “No se trata de eliminar todo el asfalto, pero sí de recuperar parte del suelo, plantar árboles y crear zonas verdes que, con el tiempo, ofrezcan sombra natural. Además de ser más saludable, tendría un valor pedagógico enorme”.