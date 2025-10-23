La borrasca Benjamin sacude Mallorca con rachas de casi 80 kilómetros por hora

La borrasca Benjamín está azotando con fuerza las islas desde priemeras horas de la mañana de este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en todas las islas por rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

En Mallorca, las zonas más afectadas son norte, sur y el levante de la isla . Por el momento, ya se han registrado rachas superiores a los 70 kilómetros por hora en la Serra y de más de 65 kilómetros por hora en el dique del Oeste, en Palma, y en Portocolom, según datos de la Aemet.

Durante toda la mañana el viento soplará con fuerza, pero la Aemet confía en que comience a amainar a partir de la tarde. De hecho, la alerta se desactivará a partir de las 16 horas en Mallorca e Ibiza, y en Menorca a partir de las 19:00 horas.

Temperaturas muy cálidas

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, si bien seguirán siendo mucho más altas de lo habitual en esta época del año. Así, las máximas podrían superar los 28 grados en algunas zonas de la isla, mientras las mínimas, que se alcanzarán al final del día, no bajarán de los 18.

De cara al viernes, se esperan intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, según la previsión de la Aemet. Las temperaturas comenzarán a bajar, pero aún serán más cálidas de lo normal en el mes de octubre. El viento soplará en general flojo del oeste y noreste, girando por la tarde a componente sur flojo.