El Banco de Sangre pide donaciones urgentes ante las bajas reservas de los grupos O y A
Palma
El Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares ha hecho este jueves un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre ante las bajas reservas en los grupos O y A y la necesidad de reforzarlas.
El Banco de Sangre ha informado en una nota de que estos días hay colectas en Eivissa, Maó, Muro, Porto Cristo y Palma y ha recomendado pedir cita a través de su página web para facilitar la atención a los donantes.
La institución recuerda que la donación es imprescindible para cubrir las necesidades diarias de los centros sanitarios de Baleares, que se sitúan en unas 200 bolsas.
La sangre donada permite atender a los pacientes en intervenciones quirúrgicas, partos, tratamientos oncológicos y urgencias médicas, entre otras.
