‘Actúa’ reconoce un año más el compromiso social

CaixaBank celebró ayer una nueva edición de Actúa, un encuentro con el que reconoce el compromiso social de los empleados, clientes, voluntarios de la entidad y representantes de entidades sociales con el objetivo de poner en valor su «mirada social» en su trabajo diario. El evento, celebrado en el Conservatori Professional de Música i Dansa, congregó a más de 400 asistentes y contó con la participación de María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears y Josep Parareda, director de Acción Social de CaixaBank.

Se reconoció al programa ReUtilízame, una de las iniciativas más destacadas, que ha donado 500 artículos reutilizables a 10 entidades sociales en Balears, promoviendo la sostenibilidad y proveyendo a organizaciones con recursos materiales esenciales. Otro ejemplo del impacto positivo de las acciones de CaixaBank es Tierra de Oportunidades. Esta iniciativa, diseñada para apoyar fomentar el emprendimiento rural, la creación de empleo e inserción laboral en los entornos rurales. En el ámbito social, el programa El Árbol de los Sueños, en su edición 2024, repartió 1727 regalos en Balears a niños en situación de vulnerabilidad. En esta actividad participaron 27 entidades sociales y 26 empresas clientes.