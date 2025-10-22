Terragust: vivir, saborear y amar el producto local

En Mallorca, la tierra habla a través de lo que cultiva. Escucharla, conocerla y saborearla es precisamente lo que propone Terragust, un proyecto nacido en 2019 de la pasión por la agricultura, la gastronomía y el producto local. El objetivo es acercar el campo mallorquín a las personas y fomentar un consumo más consciente y de proximidad.

Desde hace años, Terragust abre las puertas de sus fincas en Manacor para que cualquiera pueda descubrir de primera mano cómo se cultiva lo que llega a la mesa.

El corazón del proyecto es el punto de venta directo en Manacor, Terragust Botiga, un espacio abierto de lunes a sábado, donde se ofrece una cuidada selección de productos locales. Frutas y verduras recién cosechadas, aceite, miel, vino, quesos, embutidos, conservas o sal de la isla. Todo lo que se encuentra allí comparte una misma filosofía: productos hechos aquí, con respeto por la tierra y por quienes la trabajan.

Una de las experiencias más singulares que se pude vivir en la tienda es la posibilidad de recolectar fresas y tomates directamente del invernadero. Esta propuesta ha conquistado especialmente a los más pequeños, que disfrutan escogiendo la pieza que prefieren, en el punto de maduración que ellos mismos eligen.

En la misma ubicación se encuentra Terragust Degusta, una propuesta gastronómica que combina el sabor con el conocimiento. Allí se sirven desayunos y comidas elaboradas exclusivamente con producto local, tanto de la propia finca como de productores de proximidad. Un homenaje al sabor auténtico de Mallorca.

En Terragust Degusta podrás disfrutar de un menú con productos locales que no te dejará indiferente. / @24pmmarketing

La sostenibilidad no es una tendencia, sino una forma de trabajar y de entender la tierra. Todo el proyecto se basa en el respeto por el entorno y en la voluntad de mantener vivo el paisaje agrícola de Mallorca. Desde el cultivo de productos de temporada hasta la reducción de envases y el uso de materiales biodegradables, cada decisión busca minimizar el impacto ambiental y fortalecer la economía local. Su filosofía es clara: consumir de forma consciente, valorar lo que se produce cerca y devolver a la tierra lo que nos da.

Para cuida la tierra, Terragust cultiva productos de temporada, reduce envases y usa materiales biodegradables. / @24pmmarketing

La producción propia varía según la temporada: hortalizas, fresas, tomates, fruta de hueso, sandias, melones e incluso aceitunas y aceite de su propio olivar, algo remarcable puesto que este año promete una cosecha excelente tras la difícill temporada pasada.

Cada visita, cada desayuno y cada compra son una forma de reconectar con el territorio y apoyar al campo mallorquín. Porque detrás de cada tomate, de cada botella de aceite o de cada cesta de fresas está la historia de quienes cultivan la tierra con paciencia y cariño, y la de quienes deciden consumir con conciencia.

Terragust vincula cada experiencia al amor por el entorno. / @24pmmarketing

En definitiva, Terragust es una invitación a saborear Mallorca desde el origen, a redescubrir el placer de comer lo que la tierra ofrece y a mantener vivo el paisaje agrícola de la isla. Una experiencia que une tierra, gastronomía y conciencia.

