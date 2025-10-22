Un residente en Baleares necesita 60,8 años para comprar una vivienda, según el CES

Un residente en Baleares necesita 60,8 años de salario íntegro para poder adquirir una vivienda si destina el 30 % de la renta familiar, según recoge la memoria anual del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) correspondiente al año 2024, presentada este miércoles en el Parlament balear.

Esta cifra supone casi el doble de la media nacional, situada en 29,7 años, y evidencia las dificultades de acceso a la vivienda que padecen los residentes del archipiélago, que es "extremadamente elevado", según este estudio.

El informe del CES señala que Baleares se mantiene como la comunidad autónoma con mayor esfuerzo financiero para acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, debido a la combinación de precios muy elevados, salarios contenidos y fuerte presión demográfica.

El índice de precios de la vivienda experimentó el año pasado un aumento interanual del 6,6 %, un porcentaje que es del 11,5 % en el caso de las casas nuevas, duplicando su coste respecto a 2015. Las Islas Baleares lideran la estadística estatal con subidas constantes desde 2013.