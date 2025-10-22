El Govern advierte a Madrid de su rechazo frontal al nuevo registro de jornada

El Govern balear ha comunicado al ministerio de Trabajo su oposición frontal al endurecimiento del registro de jornada, alineándose con las tesis defendidas desde las organizaciones empresariales de las islas (CAEB y PIMEM). Entre los aspectos que el Ejecutivo autonómico alega para justificar su rechazo a la medida hay uno al que se da especial relevancia: las nuevas fórmulas para el control de horarios se van a adoptar sin pasar por el diálogo social, señalando que se vulnera el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, recuerda que el citado artículo determina que la cuestión de la jornada debe de fijarse a través de la negociación colectiva. En concreto, fija que «la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada».

En opinión de la consellera, lo que el Ministerio que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz está haciendo es saltarse la exigencia de que exista diálogo social en torno a esta cuestión.

Catalina Cabrer, consellera de Trabajo / B. Ramón

Otras alegaciones

Pero éste no es el único aspecto que el Govern cuestiona del texto del real decreto que el Ejecutivo central quiere aprobar antes de acabar el año y que está en fase de información pública. Cabrer pone de relieve que el Ministerio pretende sacar adelante el nuevo sistema de control de jornada por vía de urgencia, sin que en la memoria de análisis normativo que se incorpora se justifique la necesidad de esa celeridad.

A ello añade que en esa memoria no se aborda el problema del impacto económico que la medida puede tener, y aquí la postura del Govern vuelve a estar alineada con las de las organizaciones empresariales, al esgrimir que las micro, pequeñas empresas y autónomos van a tener serios problemas para cumplir con los nuevos requisitos que incluyen la obligación de que el registro de jornada se ejecute por sistemas digitales que permitan a la Inspección de Trabajo acceder directamente al historial de cada asalariado en esta materia.

Catalina Cabrer señala que si bien una gran empresa puede disponer de los medios necesarios para realizar esta adaptación, para las pymes supone un serio problema, lo que va a incrementar la «brecha» entre ambos grupos.

La consellera añade que se proponen unas sanciones en caso de incumplimiento que se consideran desproporcionadas.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno central y titular de Trabajo / B. Ramón

Otro aspecto que explica el rechazo del Ejecutivo de Marga Prohens a los cambios en el registro de jornada impulsados por el ministerio de Trabajo es que suponen una «interferencia injustificada» en el modelo de negociación colectiva, y en este punto se remite de nuevo al artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

Problema de plazos

Finalmente, se critica la ‘vacatio legis’ (periodo que pasa entre la publicación de una ley y su entrada en vigor) que se incorpora, al anunciar que la medida entrará en vigor 20 días después de aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), alegando el Ejecutivo balear que la legislación española determina que las disposiciones del Gobierno que incorporen nuevas obligaciones tendrán vigencia a partir del 2 de enero o el 1 de julio posteriores a su aprobación.

Pero un aspecto sobre el que la consellera insiste es en que el Ministerio pretende imponer «unas medidas que solo pueden salir bien si nacen del diálogo social», exigiendo además actuaciones «que muchas empresas no van a poder cumplir», y en este aspecto recuerda que el tejido empresarial de las islas está compuesto mayoritariamente por pymes.