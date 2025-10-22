Cualquiera puede ser psicólogo

El PP es antes que nada una agencia de colocación. Ningún militante sin su cargo con fondos públicos, el lema del inolvidable José María Rodríguez de quien tomaba notas una aplicada Marga Prohens. El nivel de los afiliados ha subido, y así surge el plan de un psicólogo en cada rotonda. Amén de arbitrario, lesiona los derechos de los PIR y los especialistas clínicos.

Las reacciones a la cacicada de la desacreditada Manuela García se alinean en raíles partidistas. Los psicólogos de derechas, perdón por la redundancia, retuercen los argumentos para defender a PP/Vox sin encabritar a sus colegas con solvencia clínica. No puede hablarse de mentira, al tratarse de una pseudociencia, pace Mario Bunge.

Un simple ejemplo determinará la seriedad del abordaje de la cuestión. Un comunicado laberíntico del Departamento de Psicología de la UIB establece que «el alumnado del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la UIB adquiere las competencias necesarias para llevar a término perfectamente las tareas de promoción de la salud psicológica». Pues bien, la Conferencia de Decanas y Decanos de Psicología de las Universidades Españolas, donde está integrada Balears, concluye que «el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria es fuente de disfunciones, desigualdades e incoherencias». De nuevo, no busquen razones ni contradicciones, es solo Psicología.

La UIB ni siquiera apoya al Govern, se limita a un tibio «puede ser un elemento facilitador». A propósito, ¿considera la Facultad que un Máster aledaño acredita como graduado en Psicología?, ¿cree que un alumno brillante puede ser nombrado decano?, ¿les gustaría ser operados por los anestesistas sin la especialidad que ha colocado la anestesióloga Manuela García?.