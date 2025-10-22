PP y Vox exigen la dimisión del Delegado del Gobierno por "mentir" sobre Frontex

PP y Vox exigen la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a raíz de las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowsky, que ha confirmado esta mañana que la agencia europea no tiene ninguna misión activa en el archipiélago y que España no ha cursado la solicitud correspondiente.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que estas manifestaciones “constatan, después de la reunión en Bruselas, que Frontex no está activado en Baleares” y “una mentira del PSOE” que, según afirma, “dijo que ya estaba activado”, así como del propio delegado, “que aseguró que el Gobierno lo había pedido”.

“Si nos mienten con cosas tan fácilmente comprobables, ¿en qué más nos estarán engañando? ¿Por qué nos mienten y no quieren que se protejan nuestras fronteras?”, se ha preguntado Prohens, que ha subrayado que “se ha constatado la existencia de redes criminales” y ha cuestionado “por qué no se activan los mecanismos europeos para reducir la llegada de inmigración ilegal”. “Decenas de personas pierden la vida cada año. ¿Qué le hemos hecho los ciudadanos de Pedro Sánchez para que nos engañe y nos desproteja?”, ha añadido.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también ha pedido la dimisión de Rodríguez por “haber mentido a los ciudadanos en reiteradas ocasiones”.

“Queda demostrado que el Gobierno en ningún momento ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Baleares para poder parar esta crisis migratoria sin precedentes que estamos viviendo”, ha dicho Galmés.

“Pasividad e incompetencia”

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha pedido al Gobierno que solicite de forma inmediata la activación de una misión de Frontex en Baleares. Tras la entrevista de Borowsky en IB3 Ràdio, Sagreras ha lamentado la “pasividad e incompetencia” del delegado, a quien acusa de “mentir una vez más a los ciudadanos de Balears”:

“No es solo que no haga su trabajo, es que engaña diciendo que Frontex opera en Baleares, cuando hoy el portavoz de la agencia ha confirmado que no hay ninguna misión aquí sencillamente porque el Gobierno de España no la ha pedido”, apunta.

Por todo ello, el dirigente popular ha reclamado la dimisión inmediata de Rodríguez por “incapacidad manifiesta” y por “volver a mentir” sobre una cuestión “tan sensible”.

Sagreras ha recordado que Marga Prohens viajó la semana pasada a Bruselas para pedir a la UE la activación de Frontex “ante la inacción del Gobierno de Sánchez y la falta de respuesta del delegado”. “Tras aquella reunión, Rodríguez declaró que Frontex ya operaba en Balears, algo que hoy se ha constatado que no es cierto”, ha dicho.

Asimismo, ha apuntado que, según el portavoz de la agencia, Frontex mantiene unos 220 agentes desplegados en otras zonas de España —como Canarias y el sur peninsular—, pero no en Baleares “porque no se ha solicitado su activación”.

Vox habla de “invasión”

En esta misma línea, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha calificado a Rodríguez de “mentiroso” y “negligente”, por lo que, a su juicio, “debe abandonar” su responsabilidad pública.

Cañadas ha afirmado que lo que vive Baleares y España es una “invasión de inmigrantes” y ha añadido que “los vecinos sienten miedo cuando llega una patera”.

En su intervención de esta mañana en el programa Al Dia de IB3 Ràdio, el portavoz de Frontex ha explicado que la agencia no tiene agentes destinados en Baleares y que solo puede actuar a petición de un Estado miembro. También ha apuntado que se ha observado un aumento de llegadas a las islas en los últimos meses, aunque aún es pronto para considerar una “nueva ruta”, y que las redes de tráfico prueban diferentes vías de entrada, lo que hace clave la coordinación y el intercambio de información.