El obispo lamenta el rechazo que generan los centros de atención a migrantes y a personas sin vivienda

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha lamentado esta mañana el rechazo que se está detectando en algunas localidades de Mallorca ante la posibilidad de que la Iglesia abra centros para acoger a personas, o incluso a familias, que no tienen acceso a una vivienda, debido a los altos precios del alquiler.

Taltavull, en la presentación de los resultados de Cáritas, ha hecho hincapié en el grave conflicto social que está provocando la dificultad de acceder a una vivienda, debido a los altos precios, no solo en compra, sino también en alquiler. Y ha recordado que una de las principales misiones que tiene la Iglesia es, precisamente, trabajar en favor de las personas desfavorecidas, entre las que destaca de manera especial a los migrantes que llegan a la isla.

El prelado ha confirmado que la Iglesia dispone de varios locales que se podrían habilitar para acoger a todas estas personas que no encuentran un techo, pero ha lamentado la oposición que se ha planteado ante estos proyectos, sobre todo cuando se conoce que a estos centros acudirán migrantes. Taltavull recordó el caso del centro de Calvià, donde estaba previsto convertirlo en una residencia para menores migrantes, cuya gestión sería del Consell de Mallorca. Sin embargo, este local no se pudo ceder a la administración insular por la oposición que se produjo en la localidad e incluso el proyecto fue rechazado en el pleno que celebró el Ayuntamiento de Calvià. Por ello, al final se rechazó abrir la instalación, una decisión que el obispo consideró que era poco adecuada, teniendo en cuenta que son muchas las familias que necesitan un techo y un lugar para vivir, porque no tienen la capacidad económica para alquilar una casa. “La Iglesia de Mallorca está habilitando algunos espacios, pero se encuentra que hay un sector de la población que rechaza el proyecto porque cree que los usuarios son unos delincuentes”, aludiendo a que en estos espacios se atienden a un número elevado de migrantes.

El obispo señaló que muchas iglesias están cediendo a familias el espacio de la rectoría, mientras que el cura se marcha a vivir a otros lugares. Taltavull denunció el negocio que se está produciendo alrededor de la vivienda, ya que defiende que disponer de una casa es un derecho para todas las personas. Y recordando las palabras del papa Francisco, el prelado de Mallorca abogó por adoptar medidas que eviten la especulación alrededor del sector de la vivienda.

También recordó que la Iglesia, en realidad, nunca “ha reconocido como un derecho absoluto la propiedad privada”, pero si se acepta que una casa pertenezca a una determinada persona “es por la labor social que se ejerce con esta vivienda”.

Taltavull se comprometió a que todas las asociaciones sociales que dependen de la Iglesia continuarán esforzándose en apoyar a estas personas con dificultades y recordó que se está trabajando de una manera muy intensa con diversos colectivos que están castigados por las dificultades que presenta la falta de vivienda.

Sobre los futuros proyectos que está desarrollando la Iglesia de Mallorca para hacer frente a este problema social, el obispo destacó el casal de acogida que se está habilitando en la zona de Palmanova.