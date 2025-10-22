La Iglesia atiende a más de 800 personas en Mallorca que no pueden paga el alquiler de una casa

La crisis actual que está sufriendo el acceso a la vivienda está acentuando la exclusión social, de tal manera que cada vez son más las personas que en Mallorca se ven obligadas a dormir en la calle porque no tienen acceso a un techo. Esta es la realidad que esta mañana se ha descrito desde Cáritas, una asociación social que depende de la Iglesia, que el año pasado atendió a 841 usuarios que vivían en la calle, proporcionándoles un lugar donde pueden vivir.

Aunque históricamente estos edificios de acogida, gestionados por las diferentes asociaciones sociales, atendían a personas individuales con problemas de inserción social, en los últimos años se ha detectado un cambio en el perfil del usuario. Cada vez son más las familias, con hijos menores a su cargo, que acuden a estas asociaciones religiosas en busca de ayuda, porque no tienen la más mínima posibilidad de acceder a una casa. O bien no pueden pagar un alquiler o directamente se les niega el acceso a estos pisos porque son familias con hijos.

Esta descripción de la realidad social se ha presentado esta mañana en una rueda de prensa organizada por Cáritas, con la presencia del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en la que se ha realizado un llamamiento, tanto a las instituciones públicas, como a los ciudadanos, para que se busque una solución a este grave problema al acceso a una casa.

Desde esta asociación social de la Iglesia se ha recordado que estas personas afrontan a diario obstáculos que están impidiendo su integración social. Son obstáculos como la falta de intimidad, problemas de salud física y mental, dificultades para conseguir un trabajo o una casa adecuada a sus necesidades. También afrontan problemas burocráticos, como por ejemplo su derecho a poder empadronarse.

Para que conseguir una mayor implicación social para hacer frente a este problema que sufre la isla de Mallorca, y con motivo del día de las personas sin hogar que se celebra el próximo domingo, desde Cáritas se ha iniciado una campaña bajo el título: “sin hogar, pero con sueños”. Y es que con este mensaje que pretende recordar que estas personas sin casa también tienen sus sueños, sus recuerdos, sus historias, pero sobre todo aún mantienen su dignidad.

Desde las asociaciones sociales de la Iglesia se ha realizado un llamamiento a la solidaridad comunitaria, recordando que nadie elige vivir en la calle.

El perfil del usuario que acude en busca de ayuda a estas asociaciones suele ser una persona migrante o familias con hijos. También se presta ayuda a víctimas de violencia machista, personas con discapacidad que no encuentran oportunidades laborales, o usuarios que sufren algún tipo de enfermedad mental o adicciones. También es habitual que los chicos extutelados, a los que al cumplir la mayoría de edad se les cierren todas las puertos, recurren a estas asociaciones para que les puedan atender en alguno de los centros gestionados por la Iglesia. Jubilados con pensiones mínimas, que no pueden abonar un alquiler, también se ven obligados a pedir ayuda, así como a personas del colectivos LGTBI que han sido discriminadas. Y por último, también es habitual que madres que están solas y que intentan sacar adelante a sus hijos, busquen esta ayuda social.

El obispo de Mallorca insistió en que la vivienda no puede convertirse en un negocio para unos pocos, sino que se trata de un derecho porque todas las personas deberían poder acceder a una casa. Y recordó que no se puede aceptar que la sociedad de esta isla permita que haya familias con niños que estén viviendo en coches o en tiendas de campaña instaladas en la interperie.

Para dar visibilidad a la realidad de este colectivo que carece de un techo para vivir, mañana a las once de la mañana se celebrará un acto en la plaza Major de Palma. Acudirá el obispo y en este acto se compartirán los sueños y anhelos de las personas que viven acompañadas por los servicios que se prestan desde las asociaciones Sojorn, la Sapiència y Cáritas. En el acto se leerá un manifiesto en favor del derecho de este colectivo.

Además, el domingo, que es el día precisamente dedicado a las familias sin hogar, se celebrará una misa especial en la catedral de Mallorca. En la ceremonia religiosa, presidida por Sebastià Taltavull, se dará protagonismo a la realidad que representan estas personas sin hogar. Además, a las siete de la tarde, en la parroquia de Santo Domingo de Inca, se celebrará una misa donde se leerá un manifiesto en favor de los derechos de las personas sin un hogar.

Según ha detallado esta mañana el director del centro la Sapiència, Antoni Moyà, la crisis habitacional está provocando un cambio en el perfil del usuario. Antes solían atender a personas que solo estaban de paso, pero eran sobre todo varones con problemas de exclusión social, por una falta de empleo estable o con problemas de adicción. Ahora en cambio, ya están acudiendo matrimonios con hijos, que en vez de dormir en la calle o en un coche, piden ayuda y el centro les ofrece una habitación. Al mismo tiempo, también se acoge a personas que están solas, algunas de ellas en tratamiento oncológico, que intentan superar la enfermedad en este centro que depende de la Iglesia. Moyá explicó que el usuario se ha cronificado, de tal manera que ya no existe la personas que solo estaba de paso. Los “afortunados” que consiguen una plaza en la Sapiència se quedan años viviendo en el edificio social, porque no tienen la más mínima posibilidad de acceder a un piso porque no pueden pagar el alquiler. Solo se ofrecen plazas cuando el usuario anterior ha fallecido, según aseguró su responsable.