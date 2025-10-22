El Gobierno insiste en que Frontex actúa en Baleares con medios aéreos: "Nunca se ha dicho que hubiera agentes"

La Delegación del Gobierno en Baleares ha respondido este martes a las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowsky, quien ha confirmado en el programa Al Dia de IB3 Ràdio que la agencia no tiene agentes desplegados en las islas ni ha recibido una petición específica de apoyo por parte de España.

Delegación del Gobierno señala que “efectivamente, agentes no hay. Nunca se ha dicho que los hubiera”. Según aseguran, eso es precisamente lo que reclamaba el Govern balear cuando pedía “activar Frontex”: contar con presencia física de agentes en el territorio.

Rodríguez recuerda, no obstante, que la colaboración con Frontex ya está en marcha. Se remite a lo que el Ministerio del Interior comunicó por escrito al Ejecutivo autonómico y a lo que él mismo explicó en el Senado: “Frontex colabora en el Mediterráneo Occidental y, desde febrero de 2025, de manera específica en la frontera sur —que incluye el mar Balear—, mediante medios aéreos que apoyan la detección de pateras”.

Coordinación y rescate

Desde la Delegación subrayan que Frontex opera en la zona marítima entre Argelia y Baleares con los recursos que considera oportunos y que, cuando sus dispositivos detectan embarcaciones, traslada la localización al Mando Único Operativo o a Salvamento Marítimo para facilitar el rescate.

“El Gobierno no da la espalda a Baleares”, insiste el Delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que destacan la coordinación constante entre las autoridades estatales, autonómicas y europeas.

Rodríguez advierte además de que “decir que Frontex es la solución definitiva para que no lleguen más pateras es confundir a la ciudadanía”. El delegado recalca que la agencia “no levanta muros en el mar”, sino que “ayuda a localizar las embarcaciones y a salvar vidas”.