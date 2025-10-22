Frontex confirma que no opera en Baleares y revela que España no ha solicitado su apoyo

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha confirmado que no tiene desplegados agentes en Baleares y que el Gobierno español no ha solicitado su apoyo para hacer frente al incremento de llegadas de embarcaciones en los últimos meses.

En declaraciones al programa Al Dia de IB3 Ràdio, Chris Borowsky, portavoz de Frontex en Varsovia, ha explicado que “en este momento Frontex no tiene agentes destinados directamente en la isla. Tan solo podemos actuar cuando un Estado miembro solicita nuestro apoyo y decidimos de manera conjunta qué se necesita. Hasta ahora, no hemos recibido esta petición de España”.

El portavoz subraya que la agencia solo puede intervenir “a petición de un Estado miembro”, lo que convierte en clave la colaboración directa con los gobiernos nacionales. “Nadie se ha puesto en contacto”, remarca Borowsky, en referencia a una posible solicitud de asistencia desde Madrid.

Aumento de llegadas

Preguntado sobre si Frontex considera que se ha abierto una nueva ruta migratoria balear, Borowsky reconoce que la agencia ha detectado un incremento notable de llegadas, aunque advierte que todavía es pronto para definirla como tal.

“Definitivamente hemos observado un aumento súbito en las llegadas a las islas en los últimos meses, eso es evidente, pero aún es demasiado pronto para decir si se trata de una nueva ruta diferenciada”, indica.

El portavoz añade que lo que probablemente esté ocurriendo es que las redes de tráfico de personas están “poniendo a prueba distintas vías de entrada” a la Unión Europea. “Estos grupos criminales se adaptan constantemente, buscan lo que consideran la opción más segura y rentable. Por eso la coordinación y el intercambio de información son tan importantes”, señala.

Borowsky recalca que Frontex sigue de cerca los movimientos en el Mediterráneo occidental y trabaja con España para entender qué está cambiando y “dónde podría ser necesario ofrecer apoyo”.