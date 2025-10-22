Las denuncias por violencia de género en Baleares bajan un 0,4% en el segundo trimestre

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Baleares durante el segundo trimestre del año bajó un 0,4% en relación con el mismo periodo del año anterior, hasta las 1.878 denuncias.

Según los datos publicados este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Baleares se atendió a un total de 1.707 víctimas, lo que supone una bajada del 3,4%.

El Observatorio señala en el 'Informe trimestral sobre violencia de género' que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas en Baleares entre marzo y junio se mantuvo en cifras similares a las de hace un año.

Así, se solicitaron en los órganos judiciales de las Islas un total de 578 órdenes de protección: 420 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 158 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 465. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 335, mientras que los juzgados de guardia acordaron 130 de las solicitudes registradas.

El número de víctimas de violencia machista --todas las mujeres que aparecen como víctimas en las denuncias -- en el archipiélago fue de 1.707. De ellas, 910 víctimas tienen nacionalidad española, mientras que 797 proceden de otros países.

En cuanto a la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Baleares es la segunda comunidad con la ratio más alta, de 27,6 víctimas, solo por detrás de Canarias (33,7). A nivel nacional, la tasa aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año.

Durante el segundo trimestre del año, un total de 333 víctimas en las Islas renunciaron a declarar contra su agresor, un 5% más de las que renunciaron en los mismos meses del año anterior. De ellas, 154 eran españolas y 179 tenían otras nacionalidades.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de denuncias por violencia de género en el segundo trimestre del año (51.897) aumentó un 2,69% en relación con el mismo periodo de 2024.

Así, el número de mujeres que denunciaron como víctimas (47.710) creció un 3,41% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron un total de 46.135.

En este sentido, añade que dos de cada tres víctimas (el 61,66%) tienen nacionalidad española, mientras que el 38,34% restante proceden de otros países. El número de víctimas menores e hijos bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 105, un 25% menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 141 menores.

Respecto a las denuncias, dos de cada tres casos (36.747, el 70,81%) fueron presentadas por la propia víctima en el juzgado o en comisaría. Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (994). Si bien, el observatorio matiza que el dato supone un leve aumento con respecto al segundo trimestre de 2024, donde alcanzaron el 1,91% del total de las presentadas.

También apunta que, entre marzo y junio de 2025, aumentaron "levemente" las denuncias derivadas directamente de atestados policiales (8.865), que representaron el 17,08% del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.705 (7,14%), mientras que las presentadas por terceros sumaron 1.586 y representaron el 3,06% del total.

12 de cada 100 víctimas renunciario a declarar

Por otro lado, el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.549, lo que supone que tomaron esta decisión casi 12 de cada 100 víctimas de violencia de género. De ellas, 3.007 (el 54,18%) eran españolas y 2.542 (el 45,81%) tenían otras nacionalidades.

En cuanto a los datos relativos a las órdenes de protección, el Observatorio indica que "apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024". Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.661 órdenes de protección, un 0,10% menos que hace un año. De ellas, 10.588 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.073 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.571, un 0,20% menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 67,7%). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.028, el 66,4% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 74% de las solicitudes registradas.

En el 43,4% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Un total de 6 de cada 10 mujeres (6.479, el 61,2%) que pidieron protección eran españolas y 80, el 0,7% del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad. El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue inferior al registrado en el segundo trimestre de 2024, periodo en el que fueron 248 mujeres menores víctimas.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.322 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las de prohibición de comunicación (6.067) y las órdenes de alejamiento (6.031), que representaron el 69,17% y el 68,54% sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.

Asimismo, dictaron 5.054 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.596) y con la atribución de la vivienda (1.076). Entre marzo y junio también se acordaron 1.016 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 655 consistentes en la suspensión de la guardia y custodia; 42 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y 123 medidas de suspensión de la patria potestad.