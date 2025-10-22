Decathlon busca a 29 trabajadores para su nueva tienda en Palma

Decathlon busca 29 trabajadores en Palma para la nueva apertura de su tienda en Palma, ubicada en la zona del Mercat de l'Olivar, prevista para el próximo mes de diciembre.

La compañía busca 25 vendedores con ciertas nociones sobre el deporte, que sean dinámicas y ofrezcan un buen trato al cliente, y sepan acompañarlo a la hora de realizar su elección más adecuada para disfrutar de su práctica deportiva. Además, la intención de la empresa es sumar a 4 responsables de sección, que compartan esa pasión por la actividad física, y con capacidad de liderazgo, organización y gestión de equipo.

"Buscamos perfiles diversos, comprometidos y apasionados, que busquen crecer con nosotros y ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes deportistas" así lo expresa Raquel Marín, líder área Baleares en Decathlon España. La marca deportiva promueve la formación y la promoción interna, fomentando que cada persona amplíe sus conocimientos, potencie sus habilidades y construya su propio camino dentro de la compañía.

¿Te interesa la oferta?

Las personas interesadas en esta oportunidad laboral, pueden consultar las vacantes y enviar su candidatura a través del portal de empleo de Decathlon. Los interesados en este empleo, que Decathlon ofrece a jornada parcial, deben tener disponibilidad horaria total, incluyendo los fines de semana y considerar el deporte como práctica habitual en su día a día, además, la tienda valorará especialmente a los candidatos con estudios universitarios o ciclo formativo superior.