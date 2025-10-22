Iniciativa benéfica
El Consell de Mallorca volverá a ‘marchar’ contra el cáncer en una carrera solidaria
Palma
El Consell de Mallorca se suma, un año más, a la lucha contra el cáncer a través de la décima edición de «Mallorca en marcha contra el cáncer». La iniciativa, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, se celebrará el domingo 26 de octubre y tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación y apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, asistieron ayer a la presentación de la marcha en el Parc de la Mar. Galmés destacó que «el Consell reafirma su compromiso con la salud, la solidaridad y la promoción de hábitos de vida saludables».
