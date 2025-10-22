CEU San Pablo defiende el enfoque balear de su futura facultad en Palma: "Daremos prioridad en el acceso a Medicina a la gente de las islas"

"Contrataremos profesionales de allí para formar a gente de allí para que se queden a trabajar allí". De esta manera defiende el CEU San Pablo su proyecto de facultad de ciencias de la salud en Palma. Javier Tello, el director general de la Fundación Universitaria, quiso el acento en el enfoque balear del futuro campus que la universidad privada tienen previsto abrir el próximo curso, en el marco de un encuentro con periodistas celebrado en Madrid.

Los estudiantes de las islas tendrán más puntuación en el sistema de acceso diseñado por la universidad para entrar en Medicina. Para seleccionar a los estudiantes de Medicina CEU ordena a los aspirantes con una puntuación que resulta del 40% del expediente de 1º de Bachillerato y el resto de un sistema propio que incluye una prueba específica de acceso. En este 60% CEU San Pablo dará puntuación extra a los estudiantes de las islas. En Baleares las pruebas se harán durante el primer trimestre del próximo año. Debido a ese sistema de acceso con fechas propias (antes de Selectividad), desde la institución privada consideran que no están compitiendo por el alumnado con la UIB.

La previsión de la universidad es arrancar el próximo curso con cuatro grados (Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología) y con unos 250 alumnos en el campus que ubicarán en el Riskal. Más adelante incorporarán Odontología y Farmacia y Medicina en inglés. Tello explicó que lograr alojamiento para los estudiantes es una de sus principales inquietudes y que por ello están barajando tres opciones de posibles residencias. Esperan que una pueda ya estar disponible el curso 2027-2028 (segundo año de implantación) y mientras están tanteando también "opciones transitorias" más individualizadas, como pisos u opciones ligadas al sector hotelero. La aspiración es poder ofrecer alguna opción de alojamiento al menos a un tercio de los estudiantes. Por otro lado, desde CEU San Pablo quieren recordar que tienen una fuerte política de becas y aseguran que en ningún caso permiten que un alumno deje de estudiar en sus centros por un tema económico.

Los alumnos harán las prácticas en Juaneda Hospitales (ya se ha firmado un convenio), pero CEU San Pablo no quiere renunciar a que sus estudiantes puedan hacerlas también en la red pública y Tellado aseguró en este sentido que ya han cerrado con el Govern balear que puedan estar también en los centros de salud de Atención Primaria públicos (no en los hospitales). Cabe recordar que la facultad de Medicina de la UIB ya ha advertido de que tienen dificultades para colocar a sus estudiantes de Medicina, aunque desde el ejecutivo autonómico se ha asegurado a la Universitat que sus alumnos tendrán prioridad.

CEU San Pablo aún no ha comenzado las obras para convertir el Riskal (con una inversión prevista entre compra y adecuación de 40 millones) en un campus biosanitario que aspiran pueda acoger a unos 2.000 alumnos. Parte del espacio se utilizará para hacer un hospital de simulación, a semejanza (aunque a menor escala) del que acaban de inaugurar en su campus de Madrid.

El director general y el decano de Medicina en el campus de Madrid, Tomás Chivato, insistió en la necesidad de aumentar plazas en ciencias de la salud y formar a más médicos y enfermeras, dadas las carencias que ya hay y las que vendrán debido a las jubilaciones masivas de la generación del 'baby boom' los próximos años. Chivato subrayó además la investigación que se hace en el CEU San Pablo y que también se potenciará en la nueva sede de Palma.

Tello indicó a los medios que han encontrado muy buena disposición en Baleares al proyecto por parte del Govern; de los profesionales sanitarios (ha señalado, tras reunirse los representantes de los distintos colegios profesionales del archipiélago, que no les preocupa tener problemas para completar las plantillas ya que han detectado "mucho interés") y también por parte de la UIB: tras reunirse él, la rectora del CEU San Pablo, Rosa Visiedo, con Jaume Carot, han asegurado que el rector les ha mostrado su apoyo e incluso su interés en que ambas instituciones colaboren.

El desembarco de CEU San Pablo en Palma (mediante la adscripción al centro Beato Luis Belda) ha sido cuestionado por el PSOE debido a la celeridad con la que el ejecutivo del PP ha resuelto la primera fase de autorizaciones y la recalificación de los terrenos donde quieren ubicar su campus, recalificación que se hizo en cuestión de días al darle la categoría al proyecto de interés estratégico (categoría que supone acelerar trámites para determinados proyectos según recogía un decreto que el PP finalmente no logró sacar adelante en el Parlament por el voto en contra de Vox). Tellado, sin entrar en detalle ni mencionar las acusaciones socialistas de trato de favor, señaló a los periodistas que no les inquieta "el signo político" de las administraciones ni las batallas entre partidos: lo que les preocupa, indició, es que los territorios no tengan “visión” para apoyar iniciativas "estratégicas para vertebrar una sociedad".

En un momento en que el Gobierno ha endurecido los requisitos de calidad para abrir universidades privadas el director general recordó que CEU San Pablo arrancó como universidad privada independiente en 1994 durante una legislatura socialista (con Felipe González de presidente) y aseguró que sus campus en las diferentes comunidades autónomas han crecido con buena colaboración por parte de gobiernos de diferentes colores.