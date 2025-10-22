Baleares consolida el dinamismo de su economía mientras sigue creciendo la dificultad para acceder a una vivienda

La economía balear consolida su dinamismo y el mercado de trabajo llega a máximos históricos en 2024, mientras sigue creciendo la dificultad la población de las Islas para acceder a una vivienda.

Este es el resumen de la 'Memoria del CES sobre la economía, el trabajo y la sociedad de Baleares' que ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social, Francesc Fiol, quien ha resaltado el crecimiento del PIB balear, pero también el problema derivado de la falta de vivienda, a su parecer, el "aspecto más negativo" del informe.

En concreto, la memoria subraya que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compraventa es extremadamente elevado en Baleares: son necesarios 60,8 años para poder pagarlo si se destina un 30% de la renta familiar, casi el doble que la media estatal (29,7 años).

La memoria la han presentado este miércoles el presidente del CES; el secretario general del CES, Antonio Alcover, y el presidente de la Comisión de la Memoria, Carles Mulet, en una rueda de prensa en el Parlament.

El informe poco el foco en el aumento de la población, el elevado precio de la vivienda, el mercado laboral, el crecimiento del turismo, el estado del medio ambiente, los recursos hídricos y el dinamismo de la economía.

Entre otros datos, subraya que Baleares es una región de "gran crecimiento" y que todos los sectores han experimentado un crecimiento en 2024. El sector servicios, según Alcover, presenta una evolución "muy positiva" y refleja una diversificación.

Dinamismo de la economía

La memoria confirma el "rumbo positivo" de la economía en 2024, con un crecimiento del 4% del Valor Agregado Bruto (VAB) y del 10,9% del PIB per cápita nominal.

Según ha explicado Alcover, el buen estado de la economía está impulsado sobre todo por el sector servicios, que representa el 85,5% de la actividad. "Baleares es una región de gran crecimiento", ha destacado.

Por islas, Mallorca es la "más dinámica" y la que obtiene mejores resultados, comn un aumento del 4,4% del VAB; seguida de Pitiusas, con un 3,3% de incremento y, Menorca, con un 1,5%. Estos datos muestran un cambio ya que tradicionalmente era Ibiza la isla con los mejores resultados.

Otro cambio observado en 2024, ha detallado Alcover, es que todos los sectores han crecido, cuando normalmente había retrocesos en el sector agrario o en el de la energía e industria. Este último, en concreto, se ha recuperado en los últimos dos años.

El turismo crece casi un 5%

El sector servicios ha crecido un 6,9% en 2024 en comparación con el año anterior y, según ha apuntado el presidente de la Comisión de la Memoria, se aprecia en 2024 una diversificación. Al detalle, hay sectores, como información y comunicaciones o el transporte y almacenaje, que crecen y se incorporan al crecimiento habitual de la hoselería.

En cuanto al turismo, se registra un récord en el número de estancias en 2024, superando la última cifra más alta registrada en 2017; así como un incremento del gasto por persona y un aumento de las llegadas en temporada baja.

Según Alcover, hay "más turismo, más diversificado y principalmente de mercado internacional". Por otro lado, por primera vez se ha observado un retroceso de la llegada de turistas en Ibiza y Formentera del 0,9%.

El turismo creció en 2024 casi un 5% con la llegada de 18,7 millones de turistas, mientras que el gasto turístico total ha sido de más de 22.000 millones de euros, un 12,2% más que en 2023.

La memoria incluye datos también sobre la presión fiscal en las Islas comparando la comunidad con otras cinco autonomías de tamaño similar en cuanto al número de habitantes. Así, Baleares es la que más presión fiscal presenta en porcentaje del PIB, en concreto, del 16,2% por la administración del Estado, 3,5% autonómica y 2,5% local.

Por otro lado, en cuanto al gasto en I+D en relación con el PIB, en datos de 2023, Baleares "sigue a la cola" pero es de las comunidades que más crece. También se sitúa por debajo de la media estatal el porcentaje de grandes empresas que utilizan IA, un 10,2% frenta al 12,4% estatal.

Mercado laboral y crecimiento de la población

Desde el CES han resaltado que el mercado laboral balear en 2024 registra una evolución "muy positiva y consolida su recuperación postpandemia".

Alcover ha destacado los récords de población activa y el índice de calidad del trabajo, que sitúa Baleares como la tercera comunidad con el nivel más alto.

En relación con el crecimiento demográfico, la población ha aumentado casi un 2% en un año, la variación más elevada del país y que supera en 2,3 veces la media nacional. Así, casi la mitad (48%) de la población de Baleares es extranjera o proviene de otras comunidades autónomas.

Recursos hidrícos en riesgo

La memoria analiza la evolución del medio ambiente, a través del índice sintético medioambiental (ISM) que valora el estado del medio ambiente en una escala de cero a 100 con 23 indicadores. Así, en 2019 el valor era de 44,9 puntos, mientras que en 2024 fue de 50,8 puntos.

En este sentido, han explicado que se registra una "ligera mejora" aunque los aspectos que empeoran son el agua, la temperatura, el ozono y las banderas azules.

En 2023 y 2024 mejora la gestión del territorio y los residuos, pero empeoran los valores de sequía y otros aspectos climáticos. Así, han puesto el foco en el riesgo de los recursos hídricos por la sequía y la sobreexplotación de los acuíferos, un problema, según Fiol, "muy relevante" en las Islas.

Aumenta la calidad de vida

Según la memoria del CES, la calidad de vida y el bienestar en las Islas mejora en 2024, sin olvidar que sigue creciendo el problema de la vivienda.

Entre otros datos, han señalado que los indicadores de pobreza y exclusión social bajan, la esperanza de vida crece y la renta neta por unidad de consumo también aumenta.

Al detalle, la tasa de pobreza o exclusión social es del 18,4% en las Islas, por debajo de la media nacional del 25,8% y de la Unión Europea (21,6%).

Presentación de la memoria a Prohens y Le Senne

El presidente del CES ha presentado también este miércoles la memoria a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

A las 09.00 horas, Fiol ha entregado la memoria a Le Senne en el Parlament y, posteriormente, a la presidenta del Govern en el Consolat de Mar.

Han estado presentes también el secretario general del CES, Antonio Alcover; el presidente de la Comisión de la Memoria, Carles Mulet, y la directora de la Memoria, Anna Grau. La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, también ha asistido a la audiencia.