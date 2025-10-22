Arrancan las conferencias organizadas por la Academia del Clima de Baleares

La recién creada Academia del Clima de Mallorca ha iniciado esta semana su actividad, a través de una serie de conferencias y actividades, entre las que se incluye un ejercicio de limpieza de una playa. Esta academia está impulsada por el Estudio Geneal Lul.lià y la asociación Palma XXI, que cuenta con la colaboración de Marilles, Amigues de la Terra, GOB, Mallorca Presevation y Caixa Colonia.

La primera actividad ha sido la conferencia que ha organizado la asociación Tramuntana XXI que ha versado sobre la gestión de la finca de Son Torrella. El conferenciante ha sido Joan Juan, experto en gestión ambiental y especializado en la protección y regeneración del patrimonio cultural en zonas de riesgo. Esta conferencia se celebró ayer martes y el conferenciante explicó los tres grandes ejes sobre los que se apoya la gestión de la finca que son la conservación ambiental, la divulgación y la viabilidad económica a través de actividades de bajo impacto ecológico.

La Academia del Clima tiene previsto celebrar otras actividades en los próximos días. Así, este sábado a las seis de la tarde se proyectará el documental “Before the Flood”, dirigido por Leonado Di Caprio, y también se abordará otra actividad sobre la necesidad de crear refugios climáticos para las escuelas. También está previsto realizar una actividad sobre la limpieza de la playa de La Romana, en Peguera, que también tendrá lugar este próximo sábado día 25.

También está prevista una interesante conferencia a cargo de la arquitecta Inés Winckler, nacida en Mallorca, que hablará sobre la experimentación y participación de los ciudadanos en la arquitectura de las ciudades a partir del ejemplo de París. Se celebrará el jueves día 30 de noviembre.

Para el próximo mes de noviembre están previstas otras actividades, como son conferencias y debates sobre el tema de la ecoansiedad. El protagonista será el psicólogo experto en psicología clínica, Guillem Muday. Le seguirá otra conferencia sobre el cambio climático y su impacto en el mar balear, a cargo del biólogo marino y economista, Aniol Esteban.

Posteriormente, será el catedrático de física de la tierra de la UIB, Damià Gomis, quien ofrecerá una conferencia sobre el sistema climático y los cambios observados globalmente y en especial en Baleares.