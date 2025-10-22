Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan las conferencias organizadas por la Academia del Clima de Baleares

Está prevista la realización de un curso sobre limpiezas de playa y se abordará el impacto del cambio climático sobre el mar balear

La primera conferencia versó sobre la protección de la finca de Son Torella.

La primera conferencia versó sobre la protección de la finca de Son Torella. / J.F.M.

J.F. Mestre

La recién creada Academia del Clima de Mallorca ha iniciado esta semana su actividad, a través de una serie de conferencias y actividades, entre las que se incluye un ejercicio de limpieza de una playa. Esta academia está impulsada por el Estudio Geneal Lul.lià y la asociación Palma XXI, que cuenta con la colaboración de Marilles, Amigues de la Terra, GOB, Mallorca Presevation y Caixa Colonia.

La primera actividad ha sido la conferencia que ha organizado la asociación Tramuntana XXI que ha versado sobre la gestión de la finca de Son Torrella. El conferenciante ha sido Joan Juan, experto en gestión ambiental y especializado en la protección y regeneración del patrimonio cultural en zonas de riesgo. Esta conferencia se celebró ayer martes y el conferenciante explicó los tres grandes ejes sobre los que se apoya la gestión de la finca que son la conservación ambiental, la divulgación y la viabilidad económica a través de actividades de bajo impacto ecológico.

La Academia del Clima tiene previsto celebrar otras actividades en los próximos días. Así, este sábado a las seis de la tarde se proyectará el documental “Before the Flood”, dirigido por Leonado Di Caprio, y también se abordará otra actividad sobre la necesidad de crear refugios climáticos para las escuelas. También está previsto realizar una actividad sobre la limpieza de la playa de La Romana, en Peguera, que también tendrá lugar este próximo sábado día 25.

También está prevista una interesante conferencia a cargo de la arquitecta Inés Winckler, nacida en Mallorca, que hablará sobre la experimentación y participación de los ciudadanos en la arquitectura de las ciudades a partir del ejemplo de París. Se celebrará el jueves día 30 de noviembre.

Para el próximo mes de noviembre están previstas otras actividades, como son conferencias y debates sobre el tema de la ecoansiedad. El protagonista será el psicólogo experto en psicología clínica, Guillem Muday. Le seguirá otra conferencia sobre el cambio climático y su impacto en el mar balear, a cargo del biólogo marino y economista, Aniol Esteban.

Posteriormente, será el catedrático de física de la tierra de la UIB, Damià Gomis, quien ofrecerá una conferencia sobre el sistema climático y los cambios observados globalmente y en especial en Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  2. En Mallorca no hay mallorquines
  3. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  4. Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
  5. El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
  6. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
  7. Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
  8. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral

Arrancan las conferencias organizadas por la Academia del Clima de Baleares

Arrancan las conferencias organizadas por la Academia del Clima de Baleares

El obispo lamenta el rechazo que generan los centros de atención a migrantes y a personas sin vivienda

El obispo lamenta el rechazo que generan los centros de atención a migrantes y a personas sin vivienda

Decathlon busca a 29 trabajadores para su nueva tienda en Palma

Decathlon busca a 29 trabajadores para su nueva tienda en Palma

PP y Vox exigen la dimisión del Delegado del Gobierno por "mentir" sobre Frontex

PP y Vox exigen la dimisión del Delegado del Gobierno por "mentir" sobre Frontex

La Iglesia atiende a más de 800 personas en Mallorca que no pueden pagar el alquiler de una casa

La Iglesia atiende a más de 800 personas en Mallorca que no pueden pagar el alquiler de una casa

La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín

La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín

Las denuncias por violencia de género en Baleares bajan un 0,4% en el segundo trimestre

Las denuncias por violencia de género en Baleares bajan un 0,4% en el segundo trimestre

Baleares consolida el dinamismo de su economía mientras sigue creciendo la dificultad para acceder a una vivienda

Baleares consolida el dinamismo de su economía mientras sigue creciendo la dificultad para acceder a una vivienda
Tracking Pixel Contents