La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín

También se esperan olas de hasta 3 metros de altura

El temporal de viento deja decenas de incidentes en Mallorca

El temporal de viento deja decenas de incidentes en Mallorca / B. Ramon

Duna Márquez

Con la llegada de la borrasca Benjamín a España, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta en diferentes puntos del país por las fuertes rachas de viento y fenómenos costeros para estos próximos días. En Mallorca, la Aemet ha activado el aviso amarillo para este jueves.

Tras un miércoles con cielos poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas y vientos flojos a moderado de componente oeste, para este jueves 23 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones aisladas en el norte de Mallorca y activará la alerta amarilla por vientos de moderado a fuertes con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en general, y los 100 en cumbres y cabos del sur y levante de Mallorca y en la Serra de Tramuntana.

En estas mismas zonas de la isla también se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta tres metros de altura.

El tiempo para este viernes 24 de octubre

Para este viernes la Agencia Estatal de Meteorología espera intervalos de nubes medias y altas y un descenso en las temperaturas. El viento en general será flojo de oeste y noroeste, girando por la tarde a componente sur flojo.

