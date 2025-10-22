Un administrador concursal admite que Kühn le invitó a navegar en barco, pero lo rechazó

Un administrador concursal de varias empresas del magnate inmobiliario, Matthias Kühn, marido de Norma Duval, reconoció ayer al mediodía durante su declaración judicial en calidad de investigado que el famoso promotor alemán le invitó a navegar en barco, pero lo rechazó. Según admitió el abogado mercantilista encausado ante la magistrada que investiga el macrocaso por los supuestos delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible, le llegó una invitación para ir en barco, pero la declinó.

Además, el administrador concursal fue rotundo al manifestar que "nunca" ha estado en la embarcación de Matthias Kühn.

Su declaración ante la jueza instructora de Palma se alargó una hora. El administrador concursal de la sociedad Balearic Management Investments Consultants SLU, que solicitó la autorización de venta de las participaciones a Organización Flamenca 2019 SL, detrás de la cual figurarían los dos hijos de Kühn, Marco y Nico, fue interrogado sobre esta cuestión. Según su versión, fue una operación "transparente" a la que Hacienda no se opuso en ningún momento.

La Fiscalía Anticorrupción y los investigadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sostienen que Matthias Kühn habría utilizado una sociedad instrumental, Organización Flamenca SL, detrás de la cual estarían sus dos hijos, para desviar la cuantiosa indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de los terrenos de Muleta, en el Port de Sóller, y así evitar la deuda millonaria con el fisco, que asciende ya a más de 24 millones de euros.

El administrador concursal indicó que Hacienda sabía que los titulares de la mercantil eran los hijos de Kühn. Según manifestó, podía optar a la operación quien quisiera y él cumplió con su función y miró por el bien del concurso.

El abogado agregó que Hacienda, que era parte del concurso de acreedores, dio su visto bueno y no recurrió. Al juez le pareció bien y a Hacienda, también, subrayó. El administrador concursal insistió en que las operaciones eran transparentes y beneficiosas para la masa del concurso.

Por su parte, el abogado mercantilista de Matthias Kühn, Jorge Sainz de Baranda, considerado por los investigadores como la mano derecha del magnate inmobiliario, declaró ayer como investigado durante una hora y media ante la jueza. Sainz de Baranda, exdirector general de Tributos del Govern durante la presidencia de Jaume Matas (PP), defendió la legalidad de todas las operaciones llevadas a cabo desde el punto de vista jurídico. El letrado admitió que asesoraba a Kühn, sobre todo en los concursos, donde estaba personado.

Críticas a Hacienda

Sainz de Baranda remarcó que Hacienda tenía garantías hipotecarias en todo momento. Según señaló, estaba garantizada la deuda con fincas. El abogado criticó la inactividad del fisco y dijo que la Agencia Tributaria tenía conocimiento de todos los datos en una declaración cargada de tensión.

El letrado trató de desvincular a Matthias Kühn de la operación en la que sus dos hijos adquirieron las participaciones de Organización Flamenca 2019 SL. Según su versión, el magnate no intervino, sino que fue idea de sus hijos, que aportaron 200.000 euros que procedían de una cuenta de su abuela.

Dos supuestos testaferros de Kühn y una colaboradora del empresario germano, todos ellos querellados, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la jueza.

Mientras, dos miembros de un despacho de Liechtenstein que gestiona patrimonios, quienes declararon por videoconferencia como investigados desde este país y desde Suiza, defendieron la legalidad de la estructura creada y destacaron su transparencia. Según confirmaron, estas entidades no están pensadas para ocultar nada, ya que tributan en España, y son utilizadas por ciudadanos de toda Europa, sobre todo, alemanes.

El octavo encausado, un asesor de Kühn, admitió que el empresario alemán era el administrador de hecho de varias sociedades que él gestionaba. No le extrañó el trust de Liechtenstein, creado a inicios de los años 2000 cuando el Grupo Kühn no tenía grandes deudas.