Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral

«El registro de la jornada laboral ha fracasado estrepitosamente», señalaba hace un año el secretario general de la federación de Servicios de UGT-Baleares, José García Relucio, lo que explica que tanto él como la secretaria de Empleo de CCOO en las islas, Maria Angels Aguiló, se feliciten ahora de la decisión del Gobierno central de endurecer el control en esta materia, según consta en el texto del real decreto que se quiere aprobar este año y que actualmente está en fase de información pública. Este documento ha sido remitido al Govern balear, que lo ha analizado para presentar las oportunas alegaciones, según indica su consellera de Trabajo, Catalina Cabrer.

Tanto García Relucio como Aguiló señalan que el fraude que se ha seguido dando en el archipiélago en torno a los excesos de jornada ‘en negro’ ha sido enorme, en una economía de servicios y que además registra un problema de escasez de mano de obra.

Impacto en Baleares

El representante de UGT apunta incluso que las islas están entre las autonomías en las que ese aumento de los controles va a tener un mayor impacto, en el caso de que éstos se demuestren efectivos. Desde CCOO se añade que un estudio elaborado por esta organización utilizando los datos de la Encuesta de Población Activa cifra el número de horas extras no declaradas en Baleares en una media de 70.656 semanales durante 2024, lo que supone que se quedan ‘en negro’ alrededor de un tercio del total.

José García Relucio, de UGT / B. Ramón

El propio ministerio de Trabajo admite en su texto de real decreto que, pese a los avances conseguidos «en muchos sectores y empresas no se está produciendo un registro eficaz de la jornada laboral, dando lugar con ello a horarios mal contabilizados y jornadas laborales que, en la práctica, resultan superiores a la máxima permitida». Por ello, pretende ahora que la Inspección de Trabajo pueda acceder por vía digital a estos registros, suprimiendo los que se hacían en papel, y además no van a poder ser modificados sin autorización del trabajador, entre otros cambios.

José García Relucio subraya que se han detectado casos en los que a los trabajadores se les hacía firmar la jornada de toda la semana sin haberla hecho todavía, o registrar que se salía del centro de trabajo para volver a entrar y hacer más horas ‘en negro’. Añade que no se trata de que el empleado no pueda alargar su jornada por circunstancias sobrevenidas, sino que ese tiempo debe de ser compensado económicamente o con descansos. Por su parte, Maria Angels Aguiló lamenta que el único punto que queda pendiente es modificar el sistema de sanciones para los que incumplen, que necesita hacerse como ley, para que la multa sea por cada empleado afectado por el fraude y no por centro de trabajo.

Carmen Planas, de CAEB / B. Ramón

Crítica empresarial

Frente al apoyo sindical, los presidentes de las patronales CAEB y PIMEM, Carmen Planas y Jordi Mora respectivamente, critican que la vicepresidenta Yolanda Díaz esté impulsando estos cambios desde el ministerio de Trabajo de forma unilateral y sin pasar por la Mesa del Diálogo Social.

Ambos coinciden en que este tipo de reformas tienen a las pequeñas y medianas empresas como las principales perjudicadas, al disponer de menos medios y elevar sus cargas administrativas y se lamenta que «se tomen decisiones desde un despacho de Madrid sin conocer la realidad del mundo empresarial».