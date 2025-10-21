"No se va a quedar solo en este edificio, se va a expandir", alerta el experto Carlos Pradera tras detectar la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor' en Palma

El hallazgo de la hormiga invasora Trichomyrmex destructor, conocida popularmente como la hormiga de Singapur, por primera vez en Baleares, comenzó con una llamada por picaduras. Así lo ha revelado Carlos Pradera, experto en control de plagas de Anticimex a este diario.

Pradera explica que la alarma se encendió cuando los habitantes de una vivienda en Palma notificaron que estaban sufriendo picaduras y sospechaban de la presencia de chinches.

“Nos lo notificaron los propietarios de una vivienda, que habían notado unas picaduras”, relata Pradera. Tras acudir al lugar para una inspección, los técnicos encontraron la verdadera responsable: una especie de hormiga desconocida en la zona de la cual se llegó a encontrar algún ejemplar "sobre la cama muerto".

El equipo de Anticimex la identificó rápidamente como Trichomyrmex destructor y rápidamente notificó el hallazgo. "Esta hormiga está en el catálogo de especies exóticas invasoras, y cuando detectamos un insecto de este tipo, que no estaba en una zona, intentamos avisar a las autoridades", afirmó el experto.

Hormigas 'Trichomyrmex destructor' en interior. / Carlos Pradera

Capacidad de adaptación y destrucción

Según Pradera, el establecimiento de esta plaga en un edificio de Palma no es casual. A esta especie se le puso el nombre destructor por su capacidad para horadar materiales, lo que le permite adaptarse a casi cualquier entorno.

"Es una hormiga que no tiene ningún problema. Si el clima es favorable, puede estar en exteriores, pero en interiores, si el clima es óptimo, también", explica Pradera, destacando su gran capacidad de adaptación especialmente en interiores, donde puede permanecer activa todo el año. El experto añade que aunque no causará daños estructurales graves por ser una hormiga pequeña, sí tiene la capacidad de dañar tejidos y el recubrimiento de cables eléctricos.

La hormiga de Singapur es una plaga muy importante en Asia, y su llegada a Baleares se produce, como con otras especies exóticas, a través del transporte de mercancías.

Riesgo para el ecosistema

El principal riesgo de su expansión radica en su potencial impacto en el medio natural. Pradera indica que esta especie posee un comportamiento "supercolonial", lo que le permite expandirse y colonizar rápidamente.

"Cuando una especie exótica invasora tiene un comportamiento que podemos llamar supercolonial, el mayor impacto que puede tener es que entre en el medio natural", advierte. Sus estrategias, como picar y horadar, demuestran que "sabe defenderse y puede hacer unas colonias muy grandes".

Este impacto directo se traduciría en una reducción de otras especies de hormigas nativas. No obstante, el peligro puede ir más allá. "Lo que no sabemos aún es si puede afectar a otros insectos, y pueda ser como una reacción en cadena", concluye Pradera, recordando que en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras hay especies incluidas de forma preventiva, ante el riesgo de que reproduzcan el impacto que ya han demostrado en otros países.

Finalmente, el experto vaticina que "no se va a quedar solamente en este edificio", señalando que la plaga tiene todos los mecanismos para seguir expandiéndose por sí misma en la isla.