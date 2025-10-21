Protesta de la educación concertada para exigir la recuperación salarial del 2,9% y la equiparación del plus de Insularidad

La Federación de Enseñanza de USO Illes Balears, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y de los profesores de religión de la pública, ha intensificado su presión sobre la Conselleria de Educación y Universidades con una concentración, este martes, frente al edificio para urgir la firma de un acuerdo. Este acuerdo busca garantizar a la enseñanza concertada la recuperación del 2,9% correspondiente a los años 2020 y 2021 y la equiparación del plus de insularidad. La movilización se ha centrado en la necesidad de equiparar las condiciones del profesorado de la red concertada, que forma parte del Servicio público de Illes Balears, con las de sus homólogos en la pública.

Atrasos salariales

La principal reivindicación del sindicato, explica en nota de prensa, es la aplicación de los incrementos salariales derivados del IPC que, "a pesar de las diferentes reuniones y acciones reivindicativas realizadas, aún no se han trasladado de manera íntegra a este colectivo", por este motivo USO exige un acuerdo que establezca un calendario de pago de los atrasos salariales.

En concreto, el sindicato reclama la inmediata incorporación de dos conceptos clave: el 2% del IPC del año 2020, que -dice-no ha sido trasladado íntegramente en todos los conceptos retributivos , y el 0,9% del IPC del año 2021, que también está pendiente de incorporar en diversas partidas salariales.

La necesidad de un acuerdo sectorial específico radica en la limitación de una sentencia judicial reciente. Según USO, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) únicamente declara improcedente la congelación salarial de las retribuciones básicas a los empleados públicos de la comunidad. Por lo tanto -razona-esta resolución no ofrece cobertura legal para aplicar la recuperación de estas cantidades a los trabajadores de la red concertada.

"Por todo lo anterior USO insta a la Conselleria de Educación y Universidades a que convoque la Mesa Sectorial de La Concertada para llevar a cabo la firma de un acuerdo que garantice la recuperación de las cantidades no percibidas por los docentes de la concertada de 2020 y 2021", señala el sindicato. Consideran esta convocatoria como una acción prioritaria para avanzar en la "equiparación progresiva de las condiciones retributivas entre los ámbitos público y concertado".

Equiparación total

Además de resolver el conflicto de los atrasos salariales, USO exige al actual equipo de la Conselleria de Antoni Vera que "revise y mejore" el acuerdo 2023-2027 que fue firmado con el sector por el anterior Govern. El sindicato califica el acuerdo como insuficiente, como ya indicaron en su momento, y, aunque valoran positivamente que lo firmado hasta ahora se está cumpliendo, piden al actual equipo que "vaya más allá".

USO asegura llevar tiempo reivindicando medidas que permitan la equiparación real con los homólogos de la pública , amparándose en las leyes educativas, los últimos acuerdos autonómicos y el principio de “a igual trabajo igual salario”.

En este contexto, la Federación de Enseñanza de USO Illes Balears ha recogido y trasladado a la Conselleria una serie de reivindicaciones urgentes planteadas por las trabajadoras y trabajadores del sector:

Así, pide que se incluya en el pago delegado al personal de administración y servicios (PAS) y a las maestras de 0-3 años. El sindicato solicita que se "equiparen permisos, licencias y autorizaciones con los compañeros de la pública". También se reclama que se aplique al profesorado mayor de 55 años de centros concertados ordinarios, y de centros de Infantil y de Educación Especial la reducción de hasta tres horas de la jornada, como tienen los homólogos de la enseñanza pública.

Según el sindicato, también es "urgente dotar de estabilidad económica y laboral al personal ATE (Auxiliar Técnico Educativo)". Piden también la creación de un cuerpo único del profesorado de Ciclos Formativos. Además, solicitan que los trabajadores perciban los sexenios con las mismas cantidades que sus homólogos de la pública. Exigen que se introduzca el pago de "un complemento equivalente al Específico Autonómico de los compañeros de la pública, vinculado a la antigüedad".

Se exige que se prorroguen las jubilaciones parciales y se ejecute el acuerdo de jubilaciones vigente, se considera imprescindible que se equipare el Plus de insularidad al de los homólogos de la pública. La reducción de la carga burocrática también está en su lista de peticiones que, además del incremento de la dotación de personal de Atención a la Diversidad. También, que se reconozca a los docentes como autoridad pública, y, finalmente, entre otras reivindicaciones, se incluye el reconocimiento de la Carrera profesional a los trabajadores del sector concertado.

La Federación de Enseñanza de USO Illes Balears, a través de su Coordinador General, Juan Andrés Nogareda Manera , y el Secretario de Organización y Comunicación, ha dejado clara su postura: "La única vía para desbloquear la situación salarial y de derechos de la concertada es un acuerdo político en la mesa sectorial que garantice la justicia retributiva y la equiparación real con el ámbito público".