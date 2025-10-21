La Plataforma per la Memòria pide al PP se ponga de parte de los "derechos humanos"

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha pedido este martes al PP que se posicione del lado de los "derechos humanos" y de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y que no respalde a Vox en su propósito de derogar la Ley de Memoria Democrática.

Una docena de miembros de la entidad se ha concentrado ante las puertas del Parlament para protestar por el inicio del trámite parlamentario destinado a dejar sin efecto esta ley, aprobada en 2018 durante el Gobierno de Francina Armengol (PSIB-PSOE) con el apoyo de los partidos de izquierda.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha afirmado que "si el PP es un partido democrático, debe abrazar esta ley", y ha señalado que entiende que los populares quieran modificar algunos puntos del texto, pero no eliminarlo en su totalidad.

Oliver ha recordado además que entre las víctimas del franquismo también había personas moderadas y de derechas, y ha subrayado que el PP presidido por Marga Prohens no incluía en su programa electoral de 2023 la derogación de esta ley. "Hay votantes del PP que tampoco están de acuerdo con esta medida", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Plataforma per la Memòria Democràtica, Miquel Rosselló, ha denunciado el nuevo ataque vandálico contra el busto de Aurora Picornell en el Molinar, fusilada durante la Guerra Civil.

"Esta gente son los descendientes de quienes mataron a Picornell, es demencial", ha afirmado Rosselló, quien ha defendido la importancia de mantener la ley de memoria y ha recordado que lo ocurrido en 1936 fue un golpe de Estado “conectado con Hitler y Mussolini”, y no un enfrentamiento entre españoles o mallorquines.

Durante la concentración, los miembros de la entidad han mostrado carteles con lemas como 'No nos callarán', 'Sí a la dignidad y a la justicia' y 'No a la derogación de la Ley de Memoria Democrática', y varios de ellos vestían camisetas con la imagen de Aurora Picornell y la frase '¿Con qué balas matarán las ideas?'.