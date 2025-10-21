Los órganos judiciales ingresan 50.026 asuntos de abril a junio
Los órganos judiciales de Balears ingresaron en el segundo trimestre del año 50.026 nuevos asuntos, lo que supone una rebaja del 1,6% respecto al mismo periodo del 2024. Además, en ese periodo, los juzgados y tribunales del archipiélago resolvieron 53.168 asuntos, un 7,5% más que en el segundo trimestre del pasado año. Sin embargo, al final del trimestre quedaron pendientes un total de 116.964 asuntos, un 13,1% más, según los datos del informe ‘Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025’, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por jurisdicciones, en civil, el número de demandas ingresadas entre abril y junio alcanzó las 21.132, un descenso del 5,8%. En penal se incoaron 25.522 procedimientos, lo que supone un aumento del 3,4%, Asimismo, en contencioso-administrativa se registraron 986 nuevos pleitos, que suponen un descenso del 15,4%. Por último, en social los litigios ascendieron a 2.386, una disminución del 6,4%. La tasa de litigiosidad en Balears se situó en 40,61 asuntos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional.
