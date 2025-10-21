"Las notas son solo un número": el camino de esfuerzo y aprendizaje de tres jóvenes alumnas en Mallorca

Tres de cada cuatro alumnos logran superar con éxito la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Baleares. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al curso 2023-2024, el 77,7% de los jóvenes obtiene el título tras cuatro años de esfuerzo y dedicación que, en muchos de los casos, no encuentran recompensa ni reconocimiento más allá del académico, docente o familiar. Las horas de estudio invertidas durante ese tiempo se traducen en notas numéricas, del 1 al 10, que terminan plasmadas sobre un papel que en muchos casos acaba olvidado al fondo de un cajón. Sin embargo, ese mismo papel refleja el camino que el estudiante ha recorrido durante su paso por la enseñanza obligatoria: los altibajos, los mejores trimestres, los peores, las buenas rachas, las malas o las semanas de bloqueo mental.

Con tal de reconocer algunas de las más extraordinarias trayectorias de alumnos tanto de la ESO como de grados superiores, el Govern celebró ayer la entrega de los Premios al Esfuerzo Personal y al Rendimiento Académico del curso 2024-2025, en la que se pusieron en valor tanto los expedientes más brillantes como lo de aquellos estudiantes que lograron dar un giro de 180º a sus notas gracias al esfuerzo y el trabajo.

Este último es el caso de Youmna Chantah, una joven de 17 años que, a escasos minutos de entrar a la gala que tuvo lugar en el Palacio de Congresos, reconocía como la procrastinación se había convertido en su principal obstáculo durante la ESO: "Los primeros cursos fueron un poco regular, pero los dos últimos han ido muy bien, mejorando mucho las notas". Recogió uno de los premios al esfuerzo personal, un galardón que reconoce el trabajo que Youmna realizó para sacar adelante su expediente en el IES Guillem Cifre de Colonya, en Pollença.

"Lo mejor es no dejar todo para el último momento, porque después se acumulan las cosas y no va bien", señalaba la joven. A los alumnos que empiezan o cursan la ESO, les aconseja que "comiencen a estudiar con tiempo" y que se esfuercen "lo máximo" que puedan para así poder alcanzar el aprobado y mejorar sus notas como hizo ella.

Por otro lado, Lucía Fernández, de 16 años, recibió el galardón al rendimiento académico por su brillante paso por el San José Obrero. "Estoy muy emocionada. No me lo esperaba, sobre todo porque en mi colegio había muy buenas notas, por eso ser una de las premiadas me alegra mucho", confesaba la joven de camino a la gala. Añadía que este reconocimiento "nos motiva a la hora de seguir con los estudios postobligatorios".

Lucía, que desde hace un mes estudia primero de bachillerato social, desvelaba que la disciplina de la que lleva impregnándose desde los 8 años por competir en la natación de alto nivel ha sido uno de los aspectos clave para conformar su expediente académico: "Eso te hace que tú te hagas tu rutina y aprendas a hacer siempre las cosas cuando las tienes que hacer, y también a ser ordenado; ese es el truco por el que ahora estoy donde estoy". Asegura, además, que se ha dado cuenta de que "las notas son solo un número", un hecho que cambió su forma de ver la ESO. Para ella ha sido "un proceso de aprendizaje para bachillerato".

A los alumnos, les aconseja: "Aprender a organizarse, ver qué métodos de estudio te sirven y tomárselo como un proceso para autoconocerse y saber lo que a ti te funciona más".

Trabajar y estudiar a la vez

Rebeca Marcos dejó la ESO atrás hace tiempo. Con 28 años, acaba de terminar el grado superior en administración y finanzas en el San José Obrero. Ayer recibió el premio al reconocimiento académico con mucha ilusión: "Es una alegría, porque en mi caso estudiaba y trabajaba y para mí es un reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho estos dos últimos años".

Marcos llegó a Mallorca hace seis años procedente de Zaragoza tras una etapa alejada de las aulas: "Había dejado de estudiar durante un tiempo y me había puesto a trabajar, pero al final volví para hacer coas nuevas y debo decir que si se quiere se puede, que nunca es tarde ni costoso si hay intención".

Combinar la vida laboral con la académica estos últimos dos años no ha sido fácil para la recién graduada, que asegura que la voluntad de cada uno juega un papel fundamental para que todo funcione de forma correcta. "Veía lo que dábamos en clase y luego lo ponía en práctica en el trabajo. Tenía ganas de aprender y de escuchar a los profesores, de preguntarles y de aportar ideas", detallaba antes de recibir el premio. Con una gran sonrisa añadía que menos de un año después de terminar el grado superior ya está trabajando de lo que ha estudiado en su Zaragoza natal: "Con esfuerzo, se puede conseguir".