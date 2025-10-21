Madrid dejará que se vete el alquiler de yates privados pero no por el Govern

La batalla entre el Gobierno central y el balear a la hora de autorizar que los yates privados se puedan alquilar durante tres meses al año no deja de elevar su nivel. Durante el día de ayer desde el PSIB se desmintió la versión dada por la conselleria del Mar y se aseguró que el ministerio de Transportes va a aprobar un nuevo decreto en el que se permitirá que las autonomías veten ese alquiler temporal, pero admitiendo que la medida es competencia de Madrid y que no puede ser fijada por el Ejecutivo de Marga Prohens. A su vez, desde el PP se afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez se está riendo de los socialistas de Balears en relación con este tema.

Tal y como adelantó Diario de Mallorca, el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, ha enviado un requerimiento al Ejecutivo autonómico exigiéndole que en el plazo de un mes modifique su decreto en el que se prohíbe el alquiler de yates de particulares durante tres meses, alegando que ha invadido competencias estatales. A su vez, desde la conselleria del Mar se asegura que en una reciente reunión con la directora general de Marina Mercante del Ministerio, Ana Núñez, ésta negó que vaya a permitir que en algunas zonas como Balears este alquiler se pueda vetar.

La diputada socialista por Balears, Milena Herrera, ha desmentido a la Conselleria asegurando que ayer mismo se puso en contacto con el Ministerio y que desde éste se le ha asegurado que en el decreto que pretende aprobar antes del próximo verano se va a incluir la opción de que las comunidades autónomas veten la posibilidad de que en su territorio se pueda aplicar ese alquiler temporal aunque sin especificar la forma de hacerlo. Pero al mismo tiempo, Herrera ha indicado que lo que no va a consentir el Gobierno central es que la prohibición parta del Ejecutivo balear por considerar que no tiene competencias para ello, y que en relación con este tema está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluido el recurso de inconstitucionalidad si es necesario. Eso explica el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno.

La postura del Ministerio es que ha de ser la Administración central la que decida si en las islas se puede prohibir o no ese alquiler por tres meses de los yates privados, pero no un Govern que según Madrid no tiene competencias para aprobar esta medida.

Ataque del PP al PSIB

Por contra, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, arremetió ayer con dureza contra los socialistas baleares, alegando que «el Gobierno de Pedro Sánchez se ríe del PSIB y de todos los ciudadanos de las islas», y da credibilidad a la versión de la Conselleria respecto a que Marina Mercante quiere que ese alquiler temporal de embarcaciones de particulares se aplique en el conjunto de España.

Sebastià Sagreras, portavoz del PP / G. Bosch

Hay que señalar que en el requerimiento del delegado del Gobierno al Ejecutivo de Prohens se alega que prohibir dicho alquiler en Balears «rompe el principio de igualdad al impedir una actividad que es lícita en el resto del territorio nacional».

Sagreras exigió ayer al PSIB que «deje de ser el cómplice del señor Sánchez y de tragar con todo lo que perjudica a las islas». «Nos niegan la cogestión, nos dejan sin convenios de carreteras ni ferroviarios y ahora quieren saturar el litoral con ese Airbnb náutico», a lo que añadió que «es hipócrita y contraproducente que el mismo partido que exige el decrecimiento turístico avale esta normativa y amenace a la conselleria del Mar a través del delegado del Gobierno».

Reacción de la Conselleria

Ante esta polémica, el director general de Puertos del Govern, Antoni Mercant, ha insistido en que el requerimiento contra el decreto balear que prohibe ese alquiler puede suponer un durísimo golpe contra la náutica de las islas.

En este sentido, subraya que además de perjudicar a las empresas de chárter náutico del archipiélago, también se puede hacer un daño enorme a las de golondrinas «y a las 400 familias que viven de ello», ya que el Govern había prohibido que los yates de alquiler se comercialicen por plazas y este punto también ha quedado cuestionado por el delegado del Gobierno esgrimiendo que estas competencias son estatales y que esta materia se regulará en el futuro Reglamento General de Navegación de Recreo.