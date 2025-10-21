Més se queda solo al proponer que se duplique la ecotasa durante todo el año en Baleares

El Parlament rechaza la toma en consideración de la proposición de ley de MÉS per Mallorca que proponía duplicar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, y aplicarlo durante todo el año. La iniciativa ha sido rechazada con 33 votos en contra de PP y Vox, 18 abstenciones del PSIB y siete votos a favor, lo que deja a los ecosoberanistas en solitario en la defensa de un incremento permanente del impuesto.

El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, defiende la medida apelando a la “coherencia” de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha recordado sus palabras en el Debate de Política General del año pasado, cuando se mostró partidaria de revisar la ecotasa. “Son palabras que quedarán para la historia de la coherencia política”, ha ironizado el diputado, que ha criticado que la propuesta del Govern de reducir la tasa en invierno “no tiene sentido”. “En un hotel de lujo se paga un euro al día, en un hostal 25 céntimos. Hablar de rebaja suena ridículo”, ha añadido.

La propuesta de MÉS planteaba elevar el impuesto hasta ocho euros diarios en su tramo más alto y dos en el más bajo, con el objetivo de aumentar la recaudación destinada a proyectos ambientales y de mejora territorial. Apesteguia carga también contra el Pacto por la Sostenibilidad, al considerar que “pretende sustituir el debate parlamentario”. “Pedir a la oposición que someta sus iniciativas a una mesa pactada con el PP es una distorsión del funcionamiento democrático del Parlament”, advierte.

Desde el PP, la diputada María Salomé Cabrera ha pedido a MÉS que retire la proposición para debatirla en ese mismo foro, defendiendo que “no se puede saltar el proceso de diálogo social”. Cabrera ha argumentado que la iniciativa de los ecosoberanistas “busca frenar la llegada de turistas”, mientras que el Govern “ya está logrando equilibrar turismo y sostenibilidad con medidas de gestión”.

El PSIB ha optado por abstenerse. El diputado Llorenç Pou ha defendido que su grupo mantiene el compromiso alcanzado con el PP para que cualquier revisión de la ecotasa pase antes por la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad. “Tenemos un acuerdo y lo cumplimos. Queremos que la propuesta llegue al Parlament con consenso”, ha señalado.

Por su parte, Vox ha considerado que la subida del ITS es “injusta y perjudicial” para el principal motor económico de las islas. “No se puede castigar al turismo, que es quien sostiene la economía”, ha dicho su diputada María José Verdú.

En cambio, Més per Menorca y Unidas Podemos han apoyado el incremento. El menorquinista Josep Castells ha defendido un modelo “más progresivo y flexible”, vinculado al coste real de la estancia, mientras que el diputado José María García ha considerado que la tasa actual “sigue siendo demasiado baja” y que subirla “no supondría un esfuerzo significativo para los visitantes, pero sí una compensación para las islas”.

El rechazo parlamentario deja a Més solo en su defensa de una ecotasa más alta y estable, mientras que el Govern y los socialistas apuestan por un incremento limitado a los meses de verano y pactado con el sector turístico.