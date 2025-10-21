Un jesuita investigado en Palma por abusos sexuales llama a la víctima y reconoce parte de los hechos

El jesuita Luis Añorbe Sábada, investigado desde hace dos años por un juzgado de Palma por presuntos abusos sexuales a una mujer hace más de veinte años, llamó a principios de este mes a la víctima y durante la conversación reconoció parte de los hechos.

Añorbe, que durante su declaración judicial como imputado en el verano de 2024 admitió haber mantenido encuentros sexuales sin acceso carnal como caricias y besos con la perjudicada, tiene prohibido expresamente comunicarse con la denunciante por parte de la Compañía de Jesús.

El pasado martes 7 de octubre, el sacerdote supuestamente hizo caso omiso a los Jesuitas y contactó telefónicamente con la mujer. La llamó en dos ocasiones. Su interlocutora no le contestó la primera vez, pero la segunda, sí respondió.

La conversación fue grabada y ha sido aportada ya al juzgado de instrucción de Palma que investiga los hechos desde 2023. Durante la llamada, el jesuita recuerda algunos detalles de los contactos sexuales que mantuvo con la víctima.

La perjudicada, una ciudadana mallorquina que padece un trastorno psicológico debido a los abusos sufridos, denunció a tres curas por abusos sexuales y violaciones durante treinta años. Dos de ellos, Luis Añorbe y Fernando Meseguer, son jesuitas. El tercero es un sacerdote diocesano, Julià Cifre Vanrell. Tanto Cifre como Añorbe reconocieron en junio de 2024 ante la magistrada de Palma haber tenido encuentros sexuales con la mujer cuando ya era adulta. Según ellos, fueron episodios de caricias íntimas, besos y abrazos. Un mes más tarde, Meseguer admitió también contactos sexuales similares a partir de 1988, cuando la denunciante ya era mayor de edad. Según su versión, no hubo acceso carnal y en ningún momento la forzó. Los tres investigados coincidieron en que los hechos fueron consentidos.

Profesores de religión

Meseguer fue profesor de religión de EGB en el colegio de los Jesuitas de Son Moix en Palma y también encargado de pastoral y del coro, además de colaborar en las reuniones semanales en la Congregación Mariana en Montesión. Estuvo destinado en Mallorca desde mediados de los años 80 y regresó a Zaragoza en 1990.

Por su parte, Luis Añorbe fue profesor de religión, física y química, matemáticas e informática en Montesión desde 1976 hasta 1988. También fue delegado de pastoral de educación primaria en el centro desde 1990 hasta 2003. Luego, fue destinado a Gandía. Según su versión, los encuentros sexuales se produjeron en su despacho en el colegio de los Jesuitas en Son Moix. La víctima acudía al colegio de Montesión todas las semanas a unas actividades de formación juvenil cristiana, a la Congregación Mariana. Allí, coincidió con los jesuitas que presuntamente abusaron de ella.

Añorbe recordó durante su declaración judicial que él mismo ofició la boda de la mujer con su novio y que, posteriormente, estuvo en su casa con su familia y sus hijos. El sacerdote, que ahora reside en Salamanca, rechazó haber contactado con la perjudicada hace pocos años para pedirle fotografías y vídeos de carácter sexual. Hace pocos días, la llamó por teléfono.

La Compañía de Jesús mostró su apoyo y pidió perdón a la víctima, “no solo por el grave sufrimiento personal y psíquico ocasionado por los religiosos sino también por no haber sabido proteger a una joven vinculada a nuestra pastoral”.