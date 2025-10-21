El Govern conmemorará a las víctimas de los bombardeos republicanos en Palma

El día en que PP y Vox darán el primer paso para derogar la ley de Memoria Democrática de Baleares, la presidenta del Govern, Marga Prohens, anuncia que el Ejecutivo autonómico conmemorará este año a las víctimas civiles de los bombardeos republicanos sobre Palma, de los que se cumplen 90 años. El homenaje, ha dicho, servirá para recordar el sufrimiento de quienes murieron en los ataques a la capital durante la Guerra Civil y “mantener viva la dignidad de las víctimas”.

El anuncio ha llegado en plena sesión de control en el Parlament, en la que Prohens ha defendido que su Ejecutivo mantiene el compromiso con la ley de fosas y con la recuperación de la memoria de los fallecidos, aunque la ley de memoria democrática —impulsada por el anterior Govern de izquierdas— “nunca fue una prioridad” para su gabinete.

“Hemos continuado trabajando estos dos años para recuperar la dignidad de las víctimas”, afirma la presidenta, que recuerda que el trabajo en materia de exhumaciones y fosas comunes sigue activo bajo la coordinación de la Conselleria de Presidència.

El Govern prevé que la conmemoración reúna a familiares, historiadores y representantes institucionales en un acto simbólico de reparación, noventa años después de unos bombardeos que dejaron un centenar de muertos en la ciudad.

Durante el debate parlamentario, Prohens también reivindica que su Ejecutivo ha cumplido ya el 90% de su programa electoral y subraya que “la palabra dada no admite mentiras en sede parlamentaria”.