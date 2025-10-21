“Franco murió antes de que usted y yo naciéramos”: PP y Vox dan el primer paso para derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares

El Parlament balear inicia el trámite para derogar la ley de Memoria Democrática, impulsada durante el anterior Govern de izquierdas. La iniciativa parte de Vox, que ha registrado la proposición de ley, y cuenta con el respaldo del Partido Popular, que garantiza su aprobación.

El debate de toma en consideración llega tras semanas de tensión política y un cruce constante de acusaciones entre el Govern de Marga Prohens y la oposición. La presidenta defiende que la ley “nunca fue una prioridad” para su Ejecutivo y asegura que el Govern “ha mantenido su compromiso con la ley de fosas”, que regula las exhumaciones de víctimas del franquismo. “Hemos seguido trabajando para recuperar la dignidad de las víctimas, y este año conmemoraremos a las más de cien personas fallecidas en los bombardeos republicanos sobre Palma, de los que se cumplen noventa años”, ha recordado.

El texto de Vox plantea una derogación completa de la ley de 2018, aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, que reconocía y reparaba a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, declaraba ilegales las condenas políticas del franquismo e impulsaba la retirada de símbolos y nombres vinculados al régimen.

Cruce político y reproches en el pleno

Apenas unas horas antes, la sesión parlamentaria ha estado marcada por el enfrentamiento entre la presidenta Prohens y el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al PP de romper su palabra con la izquierda después de haber pactado meses atrás no derogar la ley. “¿Esta es la duración de la palabra de una presidenta? Hay yogures que tienen una caducidad más larga”, ha lamentado el ecosoberanista.

Prohens ha replicado que su Govern “cumple lo que prometió a los ciudadanos” y ha aprovechado el debate para reprochar a Més su “silencio ante los dictadores vivos”, en referencia al régimen de Nicolás Maduro, y el hecho de que el grupo no haya felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz. “Franco murió antes de que usted y yo naciéramos, y los únicos que hablan de él aquí cada semana son los partidos de la izquierda”, ha espetado la presidenta.

Apesteguia, por su parte, ha advertido sobre el auge de discursos favorables al franquismo entre los jóvenes y ha reclamado una política educativa activa. “Queremos que se adoctrine en democracia, no que se banalice el fascismo”, ha señalado.

Contexto y consecuencias

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha advertido a las comunidades que no pueden obstaculizar las políticas de reparación, dado que la ley estatal tiene carácter básico y prevalece sobre la normativa autonómica. En otras regiones, como Castilla y León o Aragón, también gobernadas por PP y Vox, se estudian medidas similares.

Desde el Govern balear se insiste en que la derogación no afectará a los trabajos de exhumación ni a las ayudas a familiares de víctimas, que continuarán al amparo de la ley de fosas vigente. Sin embargo, la oposición teme que la medida desmantele los instrumentos de reparación simbólica e histórica creados durante la pasada legislatura.