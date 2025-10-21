Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina recaudan fondos para evitar más casos como el de Miquel Roldán

La Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Maria Antònia Salvà han iniciado una recaudación de dinero a través de un crowfunding para "impulsar un cambio normativo, poner en marcha acciones legales y exigir resposabilidades" tras la reincorporación al centro de Son Sardina del docente Miquel Roldán, condenado por acosar a un menor. Bajo el lema '¿Y si mañana te toca a ti?', la campaña ya ha recaudado 335 euros.

"Este curso escolar ha comenzado con una situación muy difícil para la comunidad educativa del CEIP Maria Antònia Salvà. Una persona condenada judicialmente por acoso a un menor ha sido asignada de nuevo al centro, generando inquietud, malestar y preocupación entre las familias. Esta misma persona, hace unos años, incomodó a varios exalumnos de nuestra escuela y sus familias, siguiéndolos en el instituto donde estudiaban e insistiendo en mantener contacto personalmente o a través de redes sociales", señalan en el texto que aparece en la web de la recaudación.

"Como Asociación de Familias de Alumnos (AFA), hemos tenido que actuar con responsabilidad y buscar asesoramiento legal para garantizar la seguridad, tranquilidad y derechos de nuestros niños. Este paso ha implicado contratar apoyo para iniciar acciones legales para asegurar que ni esta persona ni cualquier otra condenada por delitos con menores no vuelva a tener contacto con los niños y niñas de ningún centro escolar. Por eso, no podemos permanecer en silencio. Nos hemos unido para proteger a los niños y defender una escuela segura, justa y comprometida con las familias", añaden las familias.

Con todo, esgrimen los motivos por los cuales necesitan ayuda económica: "Para impulsar un cambio normativo que impida que personas condenadas por delitos contra menores puedan ejercer como docentes, incluso si la condena no conlleva inhabilitación; para poner en marcha las acciones legales para proteger a todos los niños; y para exigir responsabilidades a quienes han permitido que lleguemos a esta situación".