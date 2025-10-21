El Duque de Ahumada, el buque más moderno de la Guardia Civil, podrá visitarse gratis en Palma este domingo
La patrullera oceánica, de 82 metros de eslora y llamada a ser una pieza clave contra la inmigración irregular y el narcotráfico, atracará en la base naval de Portopí en su primera visita a Mallorca
El nuevo patrullero oceánico Duque de Ahumada, orgullo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, hará escala este fin de semana en Palma y abrirá sus puertas al público el próximo domingo, 26 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas en la estación naval de Portopí. La visita será gratuita y permitirá a los ciudadanos conocer de cerca el buque más avanzado en la historia de la Guardia Civil, una auténtica joya tecnológica concebida para reforzar la seguridad marítima, acturar contra las redes de inmigración ilegar y actuar en las operaciones internacionales del cuerpo.
Construido en los astilleros Ría de Vigo, del grupo Armón, el Duque de Ahumada fue botado el 14 de noviembre de 2024 y entregado oficialmente el 18 de septiembre de 2025. Su incorporación representa un salto cualitativo en la capacidad de patrulla y vigilancia oceánica de España. Con 82 metros de eslora, 14 de manga y un desplazamiento cercano a las 2.600 toneladas, es el mayor buque en la historia del Servicio Marítimo.
Dotado de cinco cubiertas operativas, el nuevo patrullero puede alojar a 44 tripulantes y 12 pasajeros adicionales, además de disponer de espacio para acoger hasta un centenar de náufragos en operaciones de rescate. Su autonomía de 11.000 millas náuticas le permite navegar durante un mes sin necesidad de repostar, y su velocidad máxima ronda los 18 nudos. Entre sus equipamientos más avanzados destacan dos embarcaciones rápidas de intervención, un vehículo submarino ROV capaz de operar a 1.000 metros de profundidad y una plataforma de aterrizaje para helicópteros medianos.
Pieza clave contra el narcotráfico y la inmigración irregular
El interior del buque ha sido concebido para responder tanto a misiones policiales como humanitarias. Dispone de enfermería, morgue y espacios especialmente adaptados para mujeres y menores rescatados, además de incorporar tecnología que reduce su impacto medioambiental. La combinación de sostenibilidad, habitabilidad y capacidad de acción lo sitúa entre los patrulleros oceánicos más modernos de Europa.
Co-financiado con fondos europeos a través de la Agencia Frontex, el Duque de Ahumada está destinado principalmente al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, y será pieza clave en operaciones contra el narcotráfico, la inmigración irregular y la pesca ilegal, así como en la protección del medio ambiente marino. También desempeñará un papel relevante en misiones de búsqueda y rescate (SAR) y en operaciones internacionales conjuntas de vigilancia fronteriza.
La llegada del Duque de Ahumada a Palma constituye una oportunidad excepcional para que la ciudadanía conozca por dentro este coloso de la ingeniería naval española. Quienes se acerquen el domingo 26 de octubre a la estación naval de Portopí podrán recorrer sus cubiertas, conocer a parte de su tripulación y descubrir cómo la Guardia Civil combina tradición y tecnología para garantizar la seguridad en los mares.
