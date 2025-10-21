Detectada por primera vez en Palma la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor'

Expertos en control de plagas de la empresa Anticimex, en colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB), han confirmado el establecimiento de la hormiga invasora Trichomyrmex destructor, también conocida como "hormiga de Singapur", en Palma. Este hallazgo, que supone la primera detección de esta especie en Baleares, fue constatada en un edificio de Ciutat y se ha publicado en el Boletín de la Asociación Española de Entomología, confirmando así la expansión de la especie en el archipiélago.

"Altamente dañina y expansiva"

Según explican desde Anticimez, la Trichomyrmex destructor está catalogada como una de las hormigas más perjudiciales a nivel global debido a su alto impacto en el medio natural, agrícola y urbano. Su presencia en viviendas tiene consecuencias significativas, ya que, además de atacar a los alimentos, puede causar picaduras dolorosas a las personas y es capaz de deteriorar materiales como tejidos o incluso recubrimientos de cables eléctricos.

Carlos Pradera, experto en control de plagas urbanas de la compañía de control de plagas mencionada anteriormente, advierte de la importancia del hallazgo: “Este reciente descubrimiento en Mallorca confirma la expansión de la hormiga de Singapur en Baleares, tras su detección en nuestro país hace 20 años. Se trata de una especie invasora bastante dañina, que destruye materiales y pica a las personas, por ello es fundamental extremar las precauciones y contactar con expertos en control de plagas para evitar su propagación”.

Esta hormiga se dispersa principalmente a través del transporte de mercancías. Fue interceptada por primera vez en España en el puerto de Barcelona en 2005. Sin embargo, no se detectó su establecimiento o colonización hasta 2019 en Málaga y 2020 en Marbella. La confirmación de su establecimiento en Palma eleva a 16 el número de especies de hormigas exóticas en las Islas Baleares, con la Trichomyrmex destructor incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Consejos para prevenir su propagación

Ante la amenaza de esta nueva plaga, Anticimex insiste en la necesidad de la prevención, por lo que recomienda mantener una higiene estricta en superficies y almacenamiento de alimentos. Aconseja, además, llevar a cabo una retirada y gestión adecuada de restos alimenticios e inspeccionar las mercancías o alimentos que nos llegan a casa. Finalmente, la empresa subraya que, ante la sospecha de la presencia de esta hormiga, es crucial contactar con profesionales para evitar su rápida expansión en el interior de los edificios.