Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: "No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?"

La investigadora y crítica literaria Júlia Ojeda ha denunciado a través de sus redes sociales haber sufrido una situación de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma. Según la versión expuesta por la joven en X, el gerente del negocio la ha expulsado del local cuando se ha negado a usar el castellano en vez del catalán para dirigirse a él. Ojeda presentará una denuncia ante las autoridades tras lo ocurrido.

"Acabo de sufrir una agresión lingüística en la tienda Hipermueble en Palma. El gerente de la tienda me ha expulsado de su negocio por negarme a hablar en castellano siendo yo la clienta", exponía la joven investigadora en sus redes. Según su testimonio, tras la confrontación con el gerente ha sufrido una serie de vejaciones y comentarios despectivos por haber querido hacer uso y mantener el catalán durante la conversación: "Me ha sacado todo el repertorio". Ojeda denuncia que el responsable de la tienda de muebles se ha dirigido a ella en los siguientes términos: "Estamos en España, no eres catalana eres española, qué pone en tu DNI y hasta no sé qué de Rufián".

Todo esto ocurría, según el relato de la joven, bajo la mirada "avergonzada" del resto de empleados. Uno de ellos, "el más compasivo", explica, le ha ofrecido un vaso de agua antes de irse. Lo ha hecho "en castellano", puntualizaba Ojeda en su versión de lo sucedido.

También ha puesto en relieve a través de sus redes que este tipo de discriminación se acentúa cuando le ocurre a una mujer: "No hace falta decir que ser mujer y catalana (catalanoparlante) ha sido la guinda del pastel". La entidad Plataforma per la Llengua ha ofrecido asesoramiento a la joven tras conocer el caso.

El gerente niega lo ocurrido: "Le puedo hablar en inglés o alemán, no sé el mallorquín"

Diario de Mallorca se ha puesto en contacto con el gerente de la citada tienda que ha protagonizado el enfrentamiento con Ojeda. Según su testimonio, la joven se había acercado al negocio para recoger un artículo y, en el momento de comunicarse con el personal, "se le ha pedido que si no le importaba hablar en castellano", ya que parte del personal no sabe hablar catalán y el responsable de la tienda lo entiende "si me hablan más lento".

El gerente relata que Ojeda "se ha negado a hablar en castellano, se ha puesto a gritarnos y a decirnos que nos iba a denunciar, amenazándonos". Ante esta supuesta situación, "le hemos dicho que nos negábamos a que pegara voces".

Así, el mismo asegura que en un momento de la conversación le ha dicho: "O me hablas un poco más despacio o me hablas en castellano, y se ha puesto como una energúmena". Una vez la denunciante ha abandonado la tienda, el gerente explica cómo un cliente supuestamente se ha dirigido hacia los trabajadores para comentarles lo siguiente: "Si tenéis algún problema me llamáis. Me sabe mal que por unos radicales nos tachen a todos los mallorquines de lo mismo".

"Yo no hablo catalán, mis padres son andaluces, he estudiado en Granada y he trabajado por Andalucía. Llevo 11 años en la isla, le puedo hablar en inglés, en castellano, en alemán, pero no sé el mallorquín", ha argumentado el gerente de la tienda. Se defiende asegurando que "ojo, lo entiendo y he estado muchos años en Manacor donde he aprendido el mallorquín", y puntualiza que, pese a entender el idioma, "en el momento en el que se me habla muy rápido no lo entiendo".

El responsable niega, pues, tanto los supuestos comentarios ofensivos contra Ojeda como la versión ofrecida por la joven, asegurando en todo momento que no se ha producido ningún caso de discriminación lingüística.