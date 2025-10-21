Balears cerrará 2025 con más de 25.300 matriculaciones

El mercado de automoción en Balears cerrará 2025 con 25.313 matriculaciones de turismos, un 12,3% más que el año anterior, y proyecta un nuevo incremento hasta 26.580 unidades en 2026, según el análisis elaborado por Ideauto para Faconauto. El dato, presentado ayer durante la IV Jornada de Automoción de Illes Baleares, celebrada ayer en la sede de Caeb, señala que el crecimiento del 12,3% en 2025 se produce tras varios años con cifras alejadas del mercado «natural» de las islas: en 2023 se matricularon poco más de 20.900 turismos y en 2024, 22.535. Con estas cifras, las islas confirman su recuperación y se alinean con la previsión de la patronal nacional de concesionarios, según detalló una nota de prensa.