El aeropuerto de Palma registra retrasos generalizados por la niebla

Además, la poca visibilidad ha provocado atascos en la isla en las primeras horas de la mañana

Niebla en el aeropuerto de Palma.

Niebla en el aeropuerto de Palma. / @CONTROLADORES

EP

Palma

El aeropuerto de Palma registra desde primera hora de este martes registros generalizados por la niebla.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, las demoras tanto interislas, como con la Península y ciudades europeas superan la cuarentena tanto en salidas como en llegadas.

Los procedimientos por baja visibilidad se han activado este martes, lo que provoca las demoras por seguridad.

También atascos en la isla

Los bancos de niebla sobre Mallorca están provocando igualmente algunas dificultades en la circulación. En concreto, hay más retenciones de las habituales en la Ma-19, la autopista de Llucmajor, entre los kilómetros 13 y 8 en sentido hacia Palma.

