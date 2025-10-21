El aeropuerto de Palma registra retrasos generalizados por la niebla
Además, la poca visibilidad ha provocado atascos en la isla en las primeras horas de la mañana
Palma
El aeropuerto de Palma registra desde primera hora de este martes registros generalizados por la niebla.
Según la información de Aena consultada por Europa Press, las demoras tanto interislas, como con la Península y ciudades europeas superan la cuarentena tanto en salidas como en llegadas.
Los procedimientos por baja visibilidad se han activado este martes, lo que provoca las demoras por seguridad.
También atascos en la isla
Los bancos de niebla sobre Mallorca están provocando igualmente algunas dificultades en la circulación. En concreto, hay más retenciones de las habituales en la Ma-19, la autopista de Llucmajor, entre los kilómetros 13 y 8 en sentido hacia Palma.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- En Mallorca no hay mallorquines
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros