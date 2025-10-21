El avistamiento de un dron que parece un OVNI

El aeropuerto de Palma se cerró el domingo por un supuesto dron del que no existe la mínima evidencia material. La peripecia ingresa en el género de los avistamientos, como los famosos OVNIs, por algo ha decaído su denominación literaria de UFOs para rebautizarlos UAPs o Fenómenos Anómalos No Identificados.

La presencia de un dron entre las dos pistas de Son Sant Joan fue percibida por hasta seis tripulaciones, de las novecientas que el domingo operaron en el aeropuerto. Es decir, fue detectado masivamente, a excepción de las personas encargadas de localizarlos y neutralizarlos.

La sociedad mallorquina contrae otra deuda con los controladores, que informaron con transparencia y sin sensacionalismo del avistamiento, a diferencia de Aena y como ya hicieran respecto a los problemas que conllevaba el aterrizaje del Boeing-747 del jeque de Qatar. También cabe felicitar a los pilotos a punto de aterrizar en Son Sant Joan desde aeropuertos como Sevilla, que trasladaron puntualmente la incidencia a sus pasajeros, a diferencia de Aena.

Al día siguiente del avistamiento, nada se sabe del dron. Así sucedió con los muertos aparecidos en contenedores del aeropuerto, o con las decenas de pasajeros que abandonaron un avión en estampida. O con un parapente también avistado en la zona restringida. O con las catástrofes encadenadas en las obras de ampliación, de las que se culpa a simples operarios subcontratados.

La opacidad de Aena, gemela al oscurantismo del Govern, debería sustanciarse ante la ciudadanía publicando nombres y apellidos de los directores de propaganda que refugian su inacción en el anonimato, al igual que los periodistas auténticos firman sus artículos. ¿Hubiera informado el aeropuerto del cierre? La parálisis el domingo de Son Sant Joan se mide en cientos de miles de euros, asociados a la política que quiere endosar un dron a cada ciudadano, ante la imposibilidad de venderles individualmente un fusil de asalto. De momento.