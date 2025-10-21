El aeropuerto de Palma tuvo un protocolo antidrones intrusos pionero en 2019 que ahora está pendiente de mejoras

El aeropuerto de Palma cuenta con un protocolo para actuar contra drones intrusos desde el año 2019. En ese momento, se convirtió en uno de los ocho primeros aeródromos españoles en tomar medidas concretas de actuación contra las brechas de seguridad en su espacio aéreo producidas por aeronaves no tripuladas ni autorizadas, así como en adaptar esas medidas a su realidad física, juntamente con Madrid, Barcelona, Málaga, Ibiza, Alicante, Gran Canaria y Tenerife Sur.

En el desarrollo del plan intervinieron los cuatro organismos que tienen un papel en su puesta en marcha en casos de crisis: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Estado Mayor del Aire, el gestor aeroportuario, Aena y el gestor de la navegación aérea, Enaire.

La medida se tomó tras los incidentes que se produjeron en el aeropuerto londinense de Gatwick el 19 de diciembre de 2018, cuando múltiples avistamientos de drones en el entorno de las pistas obligaron a cerrar una de ellas durante 33 horas, con la cancelación o desvío de mil operaciones, 140.000 viajeros afectados y ningún responsable localizado o detenido tras la intervención de la policía, el ejército británico y cuerpos especializados.

Como consecuencia de ese incidente, Enaire ya consideró en ese momento que la presencia de drones intrusos (no autorizados) cerca de los aeropuertos "supone una amenaza para la seguridad tanto operacional como física", que, además, puede tener un coste operacional y económico por los vuelos desviados, los retrasos y cancelaciones derivadas, así como un coste reputacional para el propio aeropuerto.

La presencia de un dron provocó el domingo retrasos en el aeropuerto de Palma por los nueve vuelos desviados / Manu Mielniezuk

La Agencia Española de Seguridad Aérea lanzó una hoja de ruta con las actuaciones a seguir en caso de invasión del espacio aéreo por un dron no autorizado y qué actuaciones corresponden a cada una de las cuatro partes implicadas. En primer lugar, la confirmación de la amenaza del avistamiento y los criterios generales para evaluarla. En segundo lugar, la zonificación del entorno aeroportuario afectado y la clasificación del riesgo en esa zona. En tercer lugar, los criterios de adopción de medidas y las actuaciones técnicas y operativas a llevar a cabo. Y, en cuarto lugar, los criterios generales para la reanudación de operaciones y la toma de decisiones en el caso de que se hubiesen suspendido total o parcialmente.

Esas actuaciones que se tomaron el domingo en el aeropuerto de Palma se prolongaron durante 35 minutos. En ese tiempo, desde el centro de control de Enaire se dio la voz de alarma, se desviaron nueve vuelos que tenían que aterrizar en Palma —sin afectar a los despegues, que no se interrumpieron—, y en poco más de media hora, toda la operatividad de Son Sant Joan se pudo recuperar, aunque quedaron vuelos retrasados.

Sin embargo, la activación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que desplegaran en la zona del avistamiento y localizaran a su responsable no ha dado frutos hasta el momento.

Los protocolos se encuentran en proceso de mejora con el denominado sistema U-Space que promueve la Unión Europea. Enaire está desplegando el sistema en un proceso de transición desde el sistema actual, fragmentado y con permisos individuales para cada aeronave, hacia otro integrado, automatizado y digital, que en el futuro integrará a la vez todos los drones y aviones. Además, permitirá actuar con miles de vuelos conectados de forma simultánea, controlará e identificará todos los vuelos convencionales y de drones, transmitiendo su posición en tiempo real y obligándolos a volar solo dentro de zonas y condiciones autorizadas, un desarrollo que cada vez se hace más urgente por los problemas de seguridad que solo en 2025 se han vivido en Copenhague, Oslo, Riga, Múnich y Moscú por brechas de seguridad provocadas por drones no autorizados.

Mientras se integra plenamente este tecnología, Aena probó en abriel de 2024 marcha un proyecto pionero en el aeropuerto de San Sebastián que permite detectar en tiempo real la presencia en pista de objetos extraños mediante imágenes enviadas por un dron a través de una red 5G, que son analizadas por un algoritmo de Inteligencia Artificial (IA). El proyecto tiene como objetivo aplicar las últimas tecnologías para incrementar los altos estándares ya existentes en la gestión de la seguridad operacional en cuanto a la detección de estos objetos imprevistos dentro del área de movimiento del aeropuerto.