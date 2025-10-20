Vox acusa al Govern de “soberbia” y enfría la negociación del techo de gasto

Vox enfría las expectativas de acuerdo con el Govern balear sobre el techo de gasto y acusa al vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, de actuar con “soberbia” y emplear un “lenguaje agresivo”. La portavoz del partido en el Parlament, Manuela Cañadas, asegura que su grupo acudirá a las negociaciones si son llamados, pero lamenta que el Ejecutivo del PP “ni siquiera se haya puesto en contacto” con ellos.

“Parece que el Govern no quiere negociar, como si tuviera mayoría absoluta”, critica Cañadas, que recuerda que el PP gobierna gracias al apoyo de Vox, aunque insiste en que su formación “sigue siendo oposición”.

Las declaraciones de Cañadas se producen en plena cuenta atrás para la aprobación del techo de gasto, que marcará el inicio de la tramitación de los presupuestos de 2026. Vox advierte de que no irá “detrás” del Govern y será éste quien deba tomar la iniciativa.

“Si quieren hablar del techo de gasto, que propongan una reunión. Con esta actitud, parece que no quieren negociar”, sostiene la portavoz, que interpreta la postura del PP como un signo de que “han entrado en campaña electoral” pese a que “queda año y medio para 2027, salvo que estén pensando en adelantar elecciones”.

Exigen cumplir los acuerdos antes de negociar

Cañadas reclama a Costa “más respeto y mejor talante” para lo que resta de legislatura, y asegura que durante su comparecencia del viernes “no respetó a nuestro grupo parlamentario”. Además, exige al Govern un calendario de cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad firmados con Vox, que, según denuncia, siguen sin aplicarse.

“Primero que cumplan lo que tienen que cumplir y después, si quieren hablar del techo de gasto, nos sentaremos a negociar”, afirma. “Si no lo hacen, será Costa quien tenga que dar explicaciones. Es su responsabilidad, no la de Vox.”

Con este nuevo pulso, Vox mantiene la presión sobre el Govern en un momento clave de la legislatura, mientras Costa intenta consolidar su imagen de gestor firme y garantizar el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante el techo de gasto más alto de la historia de Baleares.

PSIB y Més cargan contra Costa

La oposición también pone en duda la estrategia del Govern ante la negociación del techo de gasto. Tanto el PSIB-PSOE como MÉS per Mallorca critican el papel del vicepresidente Antoni Costa y alertan de que el Ejecutivo de Marga Prohens “carece de dirección política y de voluntad de diálogo”.

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, afirma que su grupo está dispuesto a reunirse con el Govern si es convocado, pero acusa a Costa de haber iniciado las conversaciones “con mal pie” y de no tener “cintura para negociar”. “No tenemos muchas esperanzas si las negociaciones las lleva el vicepresidente”, admite, recordando el “fracaso” del primer techo de gasto de 2024 y el “decaimiento” del decreto de proyectos estratégicos.

Pons critica que mientras el Govern presume de tener “los presupuestos más altos de la historia”, los servicios públicos se deterioran. “Hay huelga en los servicios sociales, más listas de espera en el IbSalut y programas de salud que no funcionan”, denuncia. También cuestiona la baja ejecución presupuestaria y el retorno de fondos europeos no utilizados. “No se trata de tener más dinero, sino de saberlo gestionar”, remarca.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, descarta aprobar el techo de gasto si antes no conoce el contenido de los presupuestos autonómicos de 2026. “Podemos ser ingenuos, pero tontos no”, ironiza. El líder ecosoberanista reprocha al Govern que no modifique el canon del agua para los grandes consumidores ni cree un impuesto a los ‘rent a car’ que llegan de la península, y avisa de que su grupo no avalará un pacto PP–Vox que destine fondos a la “segregación lingüística”.