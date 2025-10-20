Trablisa, de los vehículos blindados a convertirse en un referente mundial de la seguridad

La empresa de seguridad Trablisa cumple 50 años y lo ha querido celebrar esta noche en una gala que se ha celebrado en el Palau de Congresos de Palma, con la presencia de las primeras autoridades políticas y militares.

Esta empresa se creó en Mallorca de la mano de Miguel Bordoy, quien sin duda fue un visionario. El empresario se formó como aparejador, pero tuvo que cambiar de profesión al alcanzarle la crisis del Petróleo de los años 70. Ojeando una revista, en la que aparecían furgones de seguridad de la ciudad de Nueva York, recogiendo el dinero de los bancos, se le ocurrió trasladar esta idea a la isla de Mallorca y, sin duda, no se equivocó. La empresa adquirió vehículos de seguridad, que en aquel tiempo apenas se fabricaban, y empezó a encargarse de la seguridad en el traslado del dinero. Desde entonces Trablisa creció como empresa, ampliando sus actividades y en estos momentos es la sociedad que dispone de más empleados de toda Baleares, con 12.400 trabajadores en nómina. Además, ha extendido su actividad en el resto de España, en otros países europeos e incluso en el extranjero, sobre todo en México. Entre otras muchas actividades, se encarga de la seguridad de todos los aeropuertos nacionales. También protege a los barcos atuneros que faenan por el Pacífico, entre otras muchas actividades relacionadas todas ellas con la seguridad.

La compañía ha querido que la celebración de este medio siglo sirviera para proyectar la mirada hacia los retos que le plantea el futuro. Trablisa se construyó en base a un lema que sigue más vigente ahora que nunca: "la seguridad no existe, existe la inseguridad, que es lo que nosotros combatimos”. Un proyecto empresarial que nació en una época en la que apenas había delincuencia en Mallorca, pero bien es cierto que su crecimiento ha ido de la mano del aumento de la inseguridad. Tal es la envergadura que ha conseguido Trablisa como empresa del sector lo demuestra la facturación anual, que ya alcanza los 400 millones de euros.

El acto de celebración tuvo lugar en el Palau de Congresos de Palma / GUILLEM BOSCH

El empresario visionario y fundador de este imperio de lucha contra la inseguridad, Miguel Bordoy, ha salido al escenario y ha mantenido una entretenida charla con la presentadora del evento, Victoria Maldi. Una conversación en la que no ha faltado la nota emotiva y en la que el empresario ha mantenido que su principal acierto ha sido reunir a un buen equipo de trabajo, unido a la constancia en el trabajo. “Cuando empecé con los vehículos de seguridad no existía en Mallorca una mentalidad por la seguridad. Ahora todo ha cambiado y Trablisa tiene un enorme futuro por delante”, remalcó el empresario.

Precisamente el futuro de la empresa fue una palabra que se repitió varias veces durante la gala de este medio siglo de existencia. Un futuro que apuesta, sin duda, por las nuevas tecnologías y su aplicación para combatir la inseguridad.

Prohens y Costa, junto a los directivos de Trablisa, en el acto de celebración / GUILLEM BOSCH

Miguel Bordoy pasó el relevo de la empresa a su hijo Alberto, actual consejero delegado, que ha destacado en su intervención el valor humano como base de la compañía. Como no podía ser de otro modo, también ha querido rendir un homenaje a su padre, del que ha destacado sus cualidades a favor del esfuerzo, compromiso y responsabilidad. Y ha recordado que estos tres valores siguen estando muy presentes en el actividad diaria de Trablisa. “El orgullo por lo logrado debe transformarse en ilusión y esfuerzo para afrontar los retos que vienen. Seguiremos innovando, seguiremos creciendo y, sobre todo, continuaremos al lado de nuestros clientes con el mismo compromiso de siempre”, ha señalado Alberto Bordoy.

La gala ha contado con la participación, entre otros, del economista Antoni Riera, que a través de unos gráficos ha explicado de una manera muy didáctica la evolución y el crecimiento económico que ha tenido Trablisa en este medio siglo de existencia, recordando que es una empresa familiar que se creo en Mallorca y que se ha convertido en una de las más importantes del país en el sector de la seguridad.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dado la enhorabuena a los responsables de esta empresa al cumplir su medio siglo de existencia y ha resaltado su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades que precisa la actividad de la seguridad. “Trablisa es una empresa que ha ido evolucionando, integrando la tecnología, la innovación y la sostenibilidad como ejes del futuro”. Además, ha señalado que es un referente en cuanto a la excelencia empresarial y de compromiso con Baleares.

Agustín El Casta puso la nota de humor a esta celebración / GUILLEM BOSCH

También ha intervenido en la gala la deportista paralímpica, Teresa Perales, que ha contado su historia de superación y ha puesto en valor la importancia del esfuerzo.

El toque de humor lo ha puesto sin duda el humorista Agustín “El Casta”, que ha intervenido en varios momentos del evento, destacando sobre todo el sello mallorquín que marca la trayectoria empresarial de Trablisa.

A día de hoy Trablisa sigue siendo un negocio familiar, pensada y creada en Mallorca, que ha logrado situarse entre las tres principales compañías de seguridad de España. Aunque empezó transportando dinero en vehículos blindados, ahora ha ampliado su oferta, ofreciendo servicio y soluciones integrales en materia de vigilancia, protección y seguridad inteligente. Su modelo de gestión está siendo copiado en otros países.