Representantes de Balears participan en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Burgos

Una delegación de 40 socios de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) participa en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra desde ayer en Burgos.

El congreso, organizado por el Instituto de la Empresa Familias (IEF) y que reunirá a más de 600 asistentes, será inaugurado oficialmente hoy por el rey Felipe VI. También estarán presentes el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta de la ABEF, Inés Rotger, consideró «un orgullo» que el congreso cuente con una amplia representación balear.