Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

Los Cuerpos de Seguridad examinan las cámaras del recinto para tratar de identificar al piloto, que se podría enfrentar a una multa de 50.000 euros

VÍDEO | Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

VÍDEO | Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

FOTO: Guardia Civil / VÍDEO: IA y Pexels

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil y la Policía Nacional han abierto investigaciones paralelas para tratar de identificar al responsable del dron que el pasado domingo invadió el espacio del aeropuerto de Palma y obligó a desviar nueve vuelos. Los investigadores están examinando las cámaras del recinto aeroportuario, aunque apuntan que las pesquisas pueden ser complejas, ya que el piloto podría estar a gran distancia. Mientras tanto, el subinspector de la Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa apunta a que el autor podría enfrentarse a una sanción de entre 40.000 y 50.000 euros.

El dron no identificado invadió el espacio entre las pistas del aeropuerto de Palma sobre las siete de la tarde del domingo y obligó a cerrar el tráfico aéreo durante 35 minutos. Nueve vuelos que debían aterrizar en Son Sant Joan en ese lapso tuvieron que ser desviados a los aeropuertos de Barcelona, Mahón e Ibiza. El aparato fue visto por las tripulaciones de nueve aviones en el interior del espacio restringido del aeropuerto.

El incidente está siendo investigado de forma paralela por la Guardia Civil y la Policía Nacional. El responsable podría ser sancionado como autor de una falta grave a la seguridad aérea. Según explica el subinspector de Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa, esta infracción podría ser penalizada con una multa de entre 40.000 y 50.000 euros, pero el autor deberá afrontar también posibles reclamaciones por los perjuicios ocasionados a las compañías y viajeros. La normativa contempla multas muy superiores, incluso millonarias, aunque están previstas para casos en los que se haya producido un riesgo para las aeronaves.

Los expertos apuntan a que la investigación puede ser muy complicada, ya que algunos drones pueden ser pilotados a gran distancia. En cualquier caso, los Cuerpos de Seguridad están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto para tratar de buscar la presencia de alguna persona sospechosa.

TEMAS

  1. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  2. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  3. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  4. En Mallorca no hay mallorquines
  5. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  6. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
  7. Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
  8. El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095

Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

Una flor endémica de Baleares representará a España en el concurso de sellos del Mediterráneo

Una flor endémica de Baleares representará a España en el concurso de sellos del Mediterráneo

CCOO rechaza la regulación de la prostitución, que califica de "explotación": "Vender el cuerpo no es un trabajo"

CCOO rechaza la regulación de la prostitución, que califica de "explotación": "Vender el cuerpo no es un trabajo"

Més acusa a Prohens de “falta de palabra” y “dignidad institucional” por derogar la Ley de Memoria Democrática

Més acusa a Prohens de “falta de palabra” y “dignidad institucional” por derogar la Ley de Memoria Democrática

Vox acusa al Govern de “soberbia” y enfría la negociación del techo de gasto

Vox acusa al Govern de “soberbia” y enfría la negociación del techo de gasto

Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años

Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años

Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado

Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado

Marlaska acuerda con Argelia un nuevo protocolo de retornos y actuar contra las lanchas que trafican con migrantes

Marlaska acuerda con Argelia un nuevo protocolo de retornos y actuar contra las lanchas que trafican con migrantes
Tracking Pixel Contents