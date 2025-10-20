Policía y Guardia Civil buscan al responsable del dron que invadió el espacio del aeropuerto de Palma

La Guardia Civil y la Policía Nacional han abierto investigaciones paralelas para tratar de identificar al responsable del dron que el pasado domingo invadió el espacio del aeropuerto de Palma y obligó a desviar nueve vuelos. Los investigadores están examinando las cámaras del recinto aeroportuario, aunque apuntan que las pesquisas pueden ser complejas, ya que el piloto podría estar a gran distancia. Mientras tanto, el subinspector de la Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa apunta a que el autor podría enfrentarse a una sanción de entre 40.000 y 50.000 euros.

El dron no identificado invadió el espacio entre las pistas del aeropuerto de Palma sobre las siete de la tarde del domingo y obligó a cerrar el tráfico aéreo durante 35 minutos. Nueve vuelos que debían aterrizar en Son Sant Joan en ese lapso tuvieron que ser desviados a los aeropuertos de Barcelona, Mahón e Ibiza. El aparato fue visto por las tripulaciones de nueve aviones en el interior del espacio restringido del aeropuerto.

El incidente está siendo investigado de forma paralela por la Guardia Civil y la Policía Nacional. El responsable podría ser sancionado como autor de una falta grave a la seguridad aérea. Según explica el subinspector de Policía retirado y experto en drones Rafael Pedrosa, esta infracción podría ser penalizada con una multa de entre 40.000 y 50.000 euros, pero el autor deberá afrontar también posibles reclamaciones por los perjuicios ocasionados a las compañías y viajeros. La normativa contempla multas muy superiores, incluso millonarias, aunque están previstas para casos en los que se haya producido un riesgo para las aeronaves.

Los expertos apuntan a que la investigación puede ser muy complicada, ya que algunos drones pueden ser pilotados a gran distancia. En cualquier caso, los Cuerpos de Seguridad están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto para tratar de buscar la presencia de alguna persona sospechosa.