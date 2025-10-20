Més acusa a Prohens de “falta de palabra” y “dignidad institucional” por derogar la Ley de Memoria Democrática

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, carga duramente contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, por el inicio del trámite parlamentario para derogar la Ley balear de Memoria Democrática, una decisión que califica de “retroceso histórico” y de muestra de “falta de palabra” y “dignidad institucional”.

Apesteguia considera que este es un momento en el que “hay que armar la democracia contra el relativismo de la dictadura franquista”, en referencia a la postura de Vox, que, según el portavoz ecosoberanista, “pretende equiparar diferentes relatos y presentar todas las historias como válidas”. A su juicio, esa visión “blanquea la dictadura” y pone en riesgo los consensos democráticos alcanzados en las últimas décadas.

“Derogar esta ley no solo es una cesión ante la extrema derecha, sino también una traición al compromiso institucional con la memoria, la justicia y la reparación”, sostiene Apesteguia, que recuerda que Prohens se comprometió públicamente a no tocar la norma cuando los partidos de izquierda facilitaron la convalidación de varios decretos del Govern.

Ecotasa

El líder de Més también pone en duda la credibilidad del Ejecutivo autonómico en materia fiscal y medioambiental. Señala que su grupo ha presentado en el Parlament una propuesta de ley para duplicar el impuesto sobre las estancias turísticas, una medida que —recuerda— fue anunciada por la propia Prohens el año pasado. “Si fue ella misma quien dijo que lo quería subir, no entendemos por qué ahora evita debatirlo”, critica.

Apesteguia admite que no confía en que la iniciativa se admita a trámite, precisamente por la “falta de palabra” de la presidenta y por el “giro ideológico” del Govern, que, según denuncia, “prefiere contentar a Vox antes que mantener su propia coherencia política”.