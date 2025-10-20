Matthias Kühn vuelve a cargar contra Hacienda a la que acusa de auspiciar una investigación “sesgada, unidireccional y parcial”

El magnate inmobiliario Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval, ha vuelto a cargar duramente contra Hacienda, a la que acusa de auspiciar una investigación “sesgada, unidireccional y parcial” en su contra.

El promotor alemán, que esta mañana se ha negado a declarar igual que sus dos hijos ante la jueza de Palma que les investiga por los supuestos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible, se ha remitido a la multitud de escritos que ha presentado su abogado defensor, Jaime Campaner, en la causa.

Estos escritos, junto a la documentación aportada, no han sido valorados, según su versión. Por ello, Kühn no tiene nada más que añadir, ya que todas las cuestiones están explicadas y acreditadas, según señala el esposo de Norma Duval.

El empresario germano acusa a la Agencia Tributaria de ocultar, de modo sistemático, información y documentos relevantes al juzgado: “Está instrumentalizando un procedimiento con fines puramente recaudatorios. La Agencia Tributaria pretende pervertir el proceso penal”.

Niega ocultar la indemnización de Muleta

El magnate inmobiliario subraya que ni él ni ninguna persona de su entorno o de su grupo empresarial han intentado nunca ocultar la indemnización del pleito de Muleta ni impedir que Hacienda pudiera cobrar sus deudas con cargo a esta compensación. “Muy al contrario, en el año 2018 los abogados y asesores del Grupo Kühn ofrecieron por escrito a la Agencia Tributaria esa indemnización como garantía de todas las deudas del grupo y la Agencia Tributaria lo rechazó”, sostiene el empresario.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado año la condena al Govern balear a pagar una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller.

El promotor germano destaca que la venta de las participaciones de la empresa Birdie Son Vida, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, fue autorizada judicialmente y Hacienda optó por no recurrir la autorización, dejando que ganara firmeza. “Pese a ello, pretende sostener ahora que esa operación es constitutiva de delito”, reprocha Kühn.

Además, el principal investigado también niega haber ocultado nunca ser el titular último de las sociedades de su grupo y alega que se ha acreditado documentalmente que la Agencia Tributaria siempre estuvo informada de ello.

Precisamente, la semana pasada su abogado defensor presentó un escrito sobre una de las sociedades del grupo, Punta Manresa SL, donde “se evidencia el torcido proceder” de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y se denuncia que el fisco conocía al menos desde el año 2009 que Matthias Kühn era el titular de esa sociedad, pese a que ahora sostiene que esa circunstancia se le ocultó y que solo la ha conocido a raíz de las últimas investigaciones, se queja el empresario. “Lo sabían desde el año 2009 y, de todos modos, tenían la información (como la de cualquier contribuyente) disponible en sus bases de datos”, recalca el promotor inmobiliario, al que Hacienda reclama una deuda de más de 24 millones de euros.

Hasta el momento, Matthias Kühn ya ha abonado 33 millones de euros de fianza de responsabilidad civil, que aumentó la magistrada instructora, a petición del fiscal anticorrupción de Baleares Juan Carrau y de la Abogacía del Estado, que representa los intereses de Hacienda.