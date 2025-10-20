Matthias Kühn y sus dos hijos se niegan a declarar ante la jueza en Palma

Comparecencia judicial fugaz. El magnate inmobiliario germano Matthias Kühn y sus dos hijos, Nico y Marco, se han negado a declarar esta mañana ante la jueza de Palma que les investiga por los presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible.

El famoso empresario alemán, marido de la popular vedette Norma Duval, ha comparecido en la sede de Vía Alemania, acompañado de su abogado defensor Jaime Campaner, pasadas las nueve de la mañana. Los dos hijos del promotor también han llegado a los juzgados a primeras horas. Todos ellos iban vestidos de forma impecable, con traje.

A las nueve y media, han llamado a declarar a Matthias Kühn. El querellado ha entrado a la sala, donde estaban presentes la magistrada instructora, el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y varios abogados defensores. A los pocos minutos Kühn ha salido de la sala, ya que se ha acogido a su derecho a guardar silencio.

Luego, ha sido el turno de sus dos hijos. Los dos jóvenes también se han negado a declarar ante la jueza, por lo que apenas han estado un par de minutos en el despacho judicial.

El promotor inmobiliario ha abandonado las dependencias de Vía Alemania por la puerta principal sobre las diez menos cuarto de la mañana. Poco después, también se han marchado sus dos hijos.

La macrocausa que se sigue contra ellos y otras ocho personas que están citadas a declarar mañana se inició a principios de 2024.

Rastreo de cuentas y empresas

La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda llevan más de un año y medio rastreando sus cuentas y sociedades. El empresario germano está siendo investigado por supuestamente tejer un entramado empresarial con una maraña de sociedades instrumentales y testaferros para desviar y ocultar parte de su patrimonio y así evitar una deuda con el fisco que asciende a más de 24 millones de euros.

Matthias Kühn ya ha pagado 33 millones de euros de fianza de responsabilidad civil, que incrementó hace unos meses la jueza instructora, quien además amplió la investigación a otra sociedad, Achim Andratx Las Brisas SL.

La defensa del magnate inmobiliario recurrió esta decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Baleares, que aún no se ha pronunciado al respecto.